Candidato ao STF vai a jantar de petista condenado no mensalão

A disputa nos bastidores por uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF) teve mais lances curiosos na última semana, em Brasília. Na quinta-feira, 16, um jantar em torno do aniversário do ex-presidente da Câmara João Paulo Cunha, petista condenado e preso no mensalão, ganhou ares de campanha eleitoral à cadeira que será deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski, cuja aposentadoria deve ocorrer até 11 de maio.

Preferido de Lewandowski para sucedê-lo, o advogado Manoel Carlos de Almeida, ex-assessor do ministro na Corte, compareceu ao convescote ciceroneado pelo ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Marcus Vinícius Furtado Coêlho, outro entusiasta de sua nomeação à Corte pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Coêlho, diga-se, foi um dos principais articuladores de outra indicação ao Supremo, a do então desembargador Kássio Nunes Marques pelo ex-presidente Jair Bolsonaro.

Apesar do bom trânsito de Manoel Carlos entre figuras influentes nos bastidores, o favorito para a cadeira de Lewandowski segue sendo, no momento, o advogado Cristiano Zanin Martins, que defendeu Lula na Operação Lava Jato.