Candidato a ministro, Cappelli é figura quase onipresente no final de ano

Enquanto se especula se o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará uma reforma ministerial no início de 2024, e o alcance que ela teria, em ao menos uma pasta, a da Justiça e Segurança Pública, a troca de comando é certa com a ida de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Neste cenário, o número 2 da pasta, o secretário-executivo, Ricardo Cappelli, um dos cotados para assumir o posto, aproveitou o final de ano para ganhar espaço na corrida pelo cargo.

Cappelli, que está como ministro interino uma vez que Dino está de licença, intensificou as suas aparições públicas e tentou capitalizar ao máximo iniciativas do ministério. Entre outras coisas, divulgou números favoráveis na questão da criminalidade (queda no período de janeiro a outubro em ocorrências como homicídios, latrocínios e feminicídio), a redução de 74% nos portes de armas concedidos, os bons números das operações da Polícia Federal no ano e o sucesso do programa Celular Seguro (que já teve mais de 900 mil cadastros de usuários e quase 5.000 pedidos de bloqueios de telefones).

Dados de janeiro a outubro do Sinesp-VDE (estados) indicam queda dos indicadores. Homicídio: redução de 3,26%. Latrocínio: redução de 20,73%. Feminicídio: redução de 2,44%. Roubo de veículos: redução de 6,78%. Roubo de cargas: redução de 8,89%. Trabalho, trabalho e trabalho. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) December 28, 2023

Ele também tentou capitalizar a prisão do miliciano Luiz Antonio da Silva Braga, o Zinho, um dos criminosos mais procurados do Rio de Janeiro, e os preparativos para o megaesquema de segurança que tomará conta de Brasília durante os eventos que marcarão um ano do quebra-quebra golpista de 8 de janeiro.

Continua após a publicidade

Além disso, afagou Lula, a quem cabe escolher o novo ministro da Justiça, ao pedir à Polícia Federal para investigar ameaça de morte feita ao presidente por um perfil da rede social X (antigo Twitter).

Estou encaminhando hoje à Polícia Federal determinação para que apure ameaça feita ao presidente @LulaOficial nas redes sociais fazendo alusão a "rifle de precisão" e "vaquinha para tal". As redes sociais não são e não serão um terreno de incentivo a crimes contra as autoridades. — Ricardo Cappelli (@RicardoCappelli) December 26, 2023

Como ministro interino, concedeu dezenas de entrevistas a meios de comunicação e participou de programas de TV, tudo isso isso devidamente amplificado por meio de postagens em suas redes sociais. Foi, ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o integrante do primeiro escalão do governo federal que mais se destacou nas últimas semanas deste ano.

Continua após a publicidade

Briga por ministério

Cappelli é o nome favorito do PSB, partido ao qual é filiado, e de Flávio Dino, de quem é próximo desde que o ministro era governador do Maranhão. Seu nome, no entanto, é alvo de resistências de aliados de Lula, entre eles o PT, que considera a nomeação de Dino para o cargo como cota pessoal do presidente, e não do partido. Além disso, argumenta-se que o PSB já está contemplado no governo com o ministério do Desenvolvimento, Industria, Comércio e Serviços, comandado pelo vice-presidente, Geraldo Alckmin, e o de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, com Márcio França.

Além de Cappelli, aparecem também como cotados para assumir o Ministério da Justiça o ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o coordenador do grupo de advogados Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann.

Questionado por VEJA sobre a possibilidade de assumir definitivamente a pasta, Cappelli disse confiar na decisão do presidente. “O ministro Flávio Dino segue ministro até pelo menos meados de janeiro. E a gente segue trabalhando normalmente. Claro que há uma expectativa em torno da saída dele, mas a política tem um tempo e o trabalho cotidiano tem outro tempo. E todos os dias há questões a serem resolvidas (no ministério)”, disse.

Continua após a publicidade