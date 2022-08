Candidato a deputado, José Serra perdeu 67% do patrimônio em oito anos

Candidato à Presidência em 2002 e 2010, o senador José Serra (PSDB-SP) confirmou a candidatura a deputado federal neste ano e a registrou junto à Justiça Eleitoral no último sábado, 6. Como mostrou reportagem de VEJA, Serra é a aposta do tucanato paulista como “puxador de votos” – candidato cuja votação expressiva pode eleger outros parlamentares – e assim ampliar a bancada do partido na Câmara dos Deputados.

O registro da candidatura do ex-presidenciável informa um patrimônio de 513.128 reais, valor 67% menor do que o 1,5 milhão de reais declarado por José Serra em 2014, quando foi eleito senador. Em 2012, ano em que concorreu à Prefeitura de São Paulo, e 2010, quando disputou o Palácio do Planalto pela segunda vez, seus bens eram de 1,4 milhão de reais.

Os bens apresentados pelo senador neste ano incluem três salas comerciais em São Paulo (240.000 reais), uma conta poupança no Banco do Brasil (130.548 reais), participação em uma empresa de palestras, cursos e artigos (78.800 reais), quotas em um sítio (61.069 reais), uma poupança na Caixa (2.049 reais), um cartão pré-pago do Banco do Brasil (580,62 reais) e uma conta corrente na Caixa (79,63 reais).

Apostando em uma votação robusta de José Serra, aliados dele costumam dizer que, apesar de algumas recentes restrições de saúde, o tucano será eleito com facilidade sem sequer pedir votos nas ruas.