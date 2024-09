Candidata do União Brasil à Prefeitura do Guarujá sofre atentado a tiros

A candidata do União Brasil que disputa a prefeitura do Guarujá, no litoral de São Paulo (cerca de 100 km da capital paulista), Thaís Margarido, foi vítima de um atentado a tiros na noite de domingo, 22. Ela estava voltando de uma agenda de campanha, saindo do bairro de Santa Cruz dos Navegantes, quando o seu veículo foi atingido com cinco disparos de arma de fogo. Além da candidata, estavam no carro a sua filha de oito anos, uma assessora e outra criança de dez anos, filha de um candidato a vereador. Ninguém se feriu.

A candidata divulgou um vídeo em suas redes sociais agradecendo as mensagens de apoio. “Está tudo bem, estou bem. Minha maior preocupação era a minha filha de oito anos, que estava no carro”, disse Margarido. Ela também tem outra filha, que ficou em casa. A candidata registrou boletim de ocorrência ainda na noite do domingo. Segundo comunicado da sua campanha, a assessora era quem dirigia o carro e acelerou quando percebeu os disparos, tirando o veículo do alcance do atirador.

A corrida pela Prefeitura do Guarujá é liderada pelo ex-prefeito Farid Madi (Podemos), que, segundo levantamento do Instituto de Pesquisas A Tribuna (IPAT), tem 47,3% das intenções de voto e tem chances de vencer a disputa já no primeiro turno, no dia 6 de outubro. Depois dele, vem Raphael Vitiello (12,1%), Nicolaci (8,8%), Pepe da City (4,6%) e Thaís Margarido (2,8%).

‘Tentativa de homicídio’

O diretório nacional do União Brasil divulgou nesta segunda, 23, uma nota repudiando o atentado de que Margarido foi vítima. A sigla classificou o episódio como “tentativa de homicídio” e prestou solidariedade à candidata. “O debate político deve ser pautado pelo respeito, pela pluralidade de ideias e pela garantia de segurança para todos os candidatos e cidadãos. Confiamos na atuação das autoridades competentes para investigar a motivação da tentativa de homicídio, bem como para identificar e punir os responsáveis”, diz o comunicado.