Campo Grande: prefeita e deputada empatam na reta final de campanha

Às vésperas do segundo turno das eleições municipais, o cenário em Campo Grande é de indefinição entre a prefeita Adriane Lopes (PP), que tem 47,8% das intenções de voto, e a deputada federal Rose Modesto (União Brasil), com 42,3%. O levantamento foi divulgado nesta quinta-feira, 24, pelo instituto Paraná Pesquisas.

Considerando a margem de erro de 3,5 pontos percentuais (pp), a situação configura empate técnico entre as duas candidatas alinhadas à centro-direita. Votos brancos e nulos representam 6,4% do eleitorado, e outros 3,6% dos entrevistados não souberam ou preferiram não responder à pesquisa.

Este é o segundo levantamento Paraná Pesquisas divulgado na capital do Mato Grosso do Sul desde o primeiro turno, que terminou com vantagem de Adriane Lopes por menos de 10 mil votos — a prefeita conquistou 31,67% do eleitorado válido nas urnas contra 29,56% da parlamentar.

Desde então, a preferência do eleitorado mudou pouco, mas a disputa tornou-se mais acirrada: em relação à pesquisa anterior, publicada há dez dias, Lopes oscilou 0,2 ponto percentual para baixo e Modesto teve ligeiro avanço de 0,7 ponto, fechando ainda mais a estreita margem numérica da prefeita contra a adversária.

O instituto Paraná Pesquisas entrevistou 800 eleitores em Campo Grande entre os dias 20 e 23 de outubro de 2024. O grau de confiança do levantamento é de 95% e a margem de erro é estimada em 3,5 pontos percentuais (pp) para mais ou para menos. O número de registro da pesquisa junto à Justiça Eleitoral é MS-06183/2024.