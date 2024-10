Campanha de Marçal pagou R$ 230 mil a agressor de marqueteiro de Nunes

Autor do soco no marqueteiro Duda Lima, da equipe do prefeito Ricardo Nunes (MDB), o videomaker Nahuel Gomez Medina já recebeu 230 mil reais da campanha de Pablo Marçal (PRTB). De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o pagamento ocorreu no dia 16 de agosto. Ele tem uma empresa de audiovisual e oferece cursos na internet.

Em uma publicação no TikTok da produtora em maio deste ano, Pablo Marçal diz ser sócio de Medina no negócio. “Nós viramos sócios, eu e esse cara, criamos uma empresa de filmes chamada Marshall Filmes, ele que deu o nome, não fui eu que pedi isso”, disse Marçal no vídeo. A Medinamaker, cujo nome oficial é Nahual Gomez Medina LTDA – empresa que recebeu o pagamento da campanha do PRTB –, foi aberta em janeiro de 2018 e Nahuel é o único dono.

Medina contou, em publicação nos stories no Instagram poucas horas antes da agressão, a sua trajetória profissional. Segundo ele, começou a trabalhar aos 12 anos de idade, à convite de um fotógrafo da cidade de Confresa (MT), onde morava. No interior mato-grossense, entrou no mercado para editar vídeos de casamentos. Segundo o relato, depois ele trabalhou em uma televisão, uma produtora, até que abriu o próprio CNPJ.

Nas redes sociais, Medina também ofereceu cursos de audiovisual, assim como o seu mentor e atual candidato à Prefeitura de São Paulo. Intitulado Marshall Film Experience, o curso daria acesso exclusivo a bastidores das gravações da campanha de Pablo Marçal.

O que aconteceu

No debate promovido pelo Grupo Flow nesta segunda-feira, 23, Pablo Marçal foi expulso nos últimos segundos da programação após reiterados descumprimentos das regras do evento. O candidato do PRTB foi advertido três vezes por atacar o prefeito Ricardo Nunes com falas injuriosas. Enquanto as câmeras mostravam a discussão entre Marçal e o mediador Carlos Tramontina, uma confusão se instalava nos bastidores.

Medina deu um soco no olho do marqueteiro Duda Lima, que tomou um ponto no hospital e foi à delegacia. O publicitário prestou queixa por lesão corporal. Nahuel Medina também foi à polícia, por conta própria, acompanhado do advogado de Marçal Tassio Renam. Medina disse que agiu instintivamente, em legítima defesa.