Câmera em PMs: governo permite ‘liga-desliga’, mas lista usos obrigatórios

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, anunciou nesta terça-feira, 28, diretrizes nacionais sobre o uso de câmeras corporais por agentes de segurança pública. As medidas valem para órgãos como a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Polícias Militares dos estados, mas há espaço para a autonomia dos entes federativos.

A regulamentação se dá em um momento em que estados como São Paulo, governado por Tarcísio de Freitas (Republicanos), se preparam para adotar um modelo no qual policiais terão autonomia para ligar e desligar os equipamentos que ficam acoplados ao uniforme. A gravação ininterrupta por parte dos policiais tem sido criticada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que afirmam que a medida inibe o trabalho dos agentes e compromete a privacidade dos agentes, como momentos em que estão almoçando ou vão ao banheiro.

O modelo utilizado em São Paulo até agora prevê a gravação ininterrupta do trabalho do policial, mas o governo Tarcísio abriu licitação para adquirir novas câmeras que facultam ao policial ligar o equipamento apenas quando for iniciar uma ação. O modelo paulista também prevê que a ligação possa ser feita de forma remota (caso o policial não ligue o aparelho durante uma ocorrência informada ao Copom) e que o equipamento a ser adquirido tenha a tecnologia que permite gravar pouco tempo antes e pouco tempos de o equipamento ser ligado pelo policial.

Esses pontos convergem com o que foi apresentado hoje por Lewandowski, o que deverá contribuir para diminuir as críticas feitas à gestão Tarcísio de Freitas pelo uso dos novos modelos. Logo após o anúncio do governo federal, o secretário da Segurança Pública, Guilherme Derrite, disse à GloboNews que o que foi divulgado “tem muita aderência com o que a gente está fazendo”.

Segundo a portaria divulgada pelo Ministério da Justiça, as diretrizes não proíbem que os policiais liguem e desliguem as câmeras, mas determinam dezesseis situações nas quais os equipamentos devem, obrigatoriamente, estar ligados, como no atendimento de ocorrências (Veja a lista completa abaixo).

Continua após a publicidade

Questionado sobre como seria a fiscalização feita pela pasta e a eventual punição a órgãos de segurança que não respeitem as diretrizes, Lewandowski afirmou que cada ente federado — União, estados e municípios — é autônomo dentro das competências assinaladas na Constituição Federal. O ministro explicou, no entanto, que aqueles que não seguirem as regras do ministério não poderão usar recursos federais para custear as câmeras de seus agentes.

“De acordo com a lei que estabelece o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil, seria desejável que todos os entes atendessem a essas diretrizes pela sua qualidade técnica. Não compete ao Ministério da Justiça tomar nenhuma iniciativa contra qualquer ente que tenha eventualmente uma outra diretriz, parcial ou integral. Cada um atua como quer. Mas se as câmeras forem financiadas com o Fundo Nacional da Segurança Pública ou o Fundo Nacional Penitenciário, obviamente esses entes federados subnacionais terão que se adequar a essas diretrizes”, disse o ministro.

Veja abaixo quando o policial deverá ligar a câmera, segundo a portaria do Ministério da Justiça:

no atendimento de ocorrências

nas atividades que demandem atuação ostensiva, seja ordinária, extraordinária ou especializada

na identificação e checagem de bens

durante buscas pessoais, veiculares ou domiciliares

ao longo de ações operacionais, inclusive aquelas que envolvam manifestações, controle de distúrbios civis, interdições ou reintegrações possessórias

no cumprimento de determinações de autoridades policiais ou judiciárias e de mandados judiciais

nas perícias externas

nas atividades de fiscalização e vistoria técnica

nas ações de busca, salvamento e resgate

nas escoltas de custodiados

em todas as interações entre policiais e custodiados, dentro ou fora do ambiente prisional

durante as rotinas carcerárias, inclusive no atendimento aos visitantes e advogados

nas intervenções e resolução de crises, motins e rebeliões no sistema prisional

nas situações de oposição à atuação policial, de potencial confronto ou de uso de força física

nos sinistros de trânsito

no patrulhamento preventivo e ostensivo ou na execução de diligências de rotina em que ocorram ou possam ocorrer prisões, atos de violência, lesões corporais ou mortes