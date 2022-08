Caiado seria reeleito no primeiro turno em Goiás, diz pesquisa

O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) conseguiria sua reeleição em Goiás no primeiro turno se o pleito fosse hoje, de acordo com a nova pesquisa divulgada pelo Real Time Big Data. O governador soma 54% dos votos válidos no estado, mais do que a maioria necessária para liquidar a fatura de primeira.

É uma distância considerável para o segundo colocado, Gustavo Mendanha (Patriota), com 25% dos votos válidos. Major Vitor Hugo (PL) marca 12% e Wolmir Amado (PT), 6%.

Na pesquisa de votos totais, são 7% de brancos e nulos e 9% que não sabem ou não responderam. Nessa conta, Caiado teria 45%, Mendanha 21%, Vitor Hugo 10% e Amado, 10%. A margem de erro é de três pontos para mais ou para menos.

Mesmo se a eleição no primeiro round não for possível, o levantamento também mostra que Caiado venceria Mendanha (58% a 30%) e Major Vitor Hugo (61% a 19%) com certo conforto no segundo turno. O atual governador tem 58% de aprovação dos eleitores goianos.

Senado

Depois de desistir de pleitear o governo, o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) lidera a pesquisa para o Senado com 27%, seguido pelo Delegado Waldir (União Brasil), que tem 15%.

Abaixo da dupla, João Campos (Republicanos) tem 8%, Alexandre Baldy (PP) e Wilder Morais (PL) tem 7%, e Vilmar Rocha (PSD) tem 6%. Demais não passaram de 2%. São 13% de brancos e nulos e 12% que não sabem ou não responderam.

O Real Time Big Data ouviu 1.500 eleitores entre os dias 23 e 24 de agosto e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número GO-08106/2022.