Caetano e outros artistas se reúnem com ministros do STF

Um grupo de artistas liderados por Caetano Veloso, que fará um ato pelo meio ambiente em frente ao Congresso nesta tarde, entregou um manifesto aos ministros do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira, 9. “Amamos o Brasil e temos que cuidar do nosso povo, que está sendo muito castigado”, disse o cantor Seu Jorge durante a reunião com os ministros Cármen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Alexandre de Moraes e Luís Roberto Barroso. A empresária Paula Lavigne aproveitou a ocasião para parabenizar Moraes pelo trabalho de combate às fake news e disse que a classe artística é alvo desse tipo de prática. Ao final, houve sessão de fotos na Corte.

Os artistas estão em Brasília para pressionar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). O movimento é contrário à aprovação de projetos de lei, a maioria deles já apreciada pela Câmara e agora em análise no Senado, que tratam de licenciamento ambiental, grilagem, agrotóxicos e questões indígenas – como o marco temporal para a demarcação de terras e a liberação do garimpo nessas áreas. Os artistas e movimentos sociais pedem que o Congresso só aprove projetos que estiverem em conformidade com a ciência, após amplo diálogo com a sociedade e levando em consideração a emergência climática.

“Diante de tão graves ameaças ao meio ambiente, eu acho que está na hora de a gente se manifestar na rua, botar a cara na rua”, afirmou Caetano num vídeo promocional do evento.

“O presidente da Câmara (Arthur Lira, do PP-AL) tem dado mostras de fazer passar toda a desastrosa permissividade que o atual governo propõe. O mundo vendo as proximidades de pesadelos bélicos e o Legislativo brasileiro apressando projetos que desrespeitam todo o cuidado que devemos ao tema ambiental. Esperamos que Pacheco seja mais sensato, educado e capaz de entender onde mora nossa dignidade como nação”, publicou o cantor.

Também devem participar do ato os cantores Criolo, Emicida, Bela Gil, Maria Gadú, Nando Reis e Baco Exu do Blues, a banda Natiruts e atrizes e atores como Malu Mader, Alessandra Negrini, Lázaro Ramos, Letícia Sabatella, Bruno Gagliasso, Christiane Torloni, entre outros artistas. Participaram da organização do evento vários grupos e movimentos da sociedade civil, como o Observatório do Clima, que reúne organizações ambientalistas. A pressão sobre Pacheco será pesada.