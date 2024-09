Cadeirada em Marçal rende 4 dos 5 vídeos de política mais vistos do TikTok

Evento que desencadeou uma onda de memes nas redes sociais e repercutiu até no exterior, a cadeirada que José Luiz Datena (PSDB) acertou em Pablo Marçal (PRTB) durante um debate foi o principal assunto abordado nas plataformas digitais pelos candidatos à prefeitura de São Paulo. O instituto Democracia em Xeque, que monitora o discurso político na internet, acompanhou o efeito da agressão sobre a popularidade virtual dos concorrentes ao Executivo da maior cidade do país.

De acordo com o relatório, dos cinco vídeos da esfera política mais assistidos no TikTok ao longo da semana, quatro tratam da cadeirada, que aconteceu nos estúdios da TV Cultura ao vivo no domingo, 15, e seus desdobramentos. Os dois posts mais populares, publicados em canais de apoiadores de Marçal, mostram o coach deitado em um leito de hospital após a agressão e, juntos, acumulam mais de 9,7 milhões de reproduções na plataforma.

No ranking geral, o quarto vídeo que mais viralizou, superando 2,3 milhões de visualizações, foi veiculado na conta oficial de Pablo Marçal e contém o trecho exato da transmissão que mostra Datena o atingindo, com o coach criticando o apresentador por ter perdido o controle. Entre os dias 11 e 17 de setembro, antes e depois da cadeirada, o perfil do candidato do PRTB registrou quase 3 milhões de reproduções no TikTok.

O quinto vídeo da lista dos mais assistidos, acumulando mais de 2,1 milhões de reproduções, foi publicado pela conta da emissora de rádio e TV Jovem Pan e mostra o ataque em imagens de um ângulo mais aberto, revelando também que o coach inicialmente havia concordado em prosseguir com o debate, mas voltou e atrás e pediu para ser levado ao pronto-socorro.

Datena cresce em presença digital

Em termos de engajamento digital, a conta oficial de Datena teve o melhor desempenho na semana da cadeirada desde o início do período eleitoral. De acordo com a pesquisa, o total de visualizações de vídeos do apresentador de TV cresceu mais de sete vezes e atingiu 755 mil reproduções e 5.000 comentários em sete dias.

No entanto, a despeito da “turbinada” da popularidade virtual, o tucano continua na faixa inferior dos principais candidatos em presença nas redes — ao longo da semana, seu acumulado de visualizações ficou à frente apenas do perfil do prefeito Ricardo Nunes (MDB), que também cresceu, mas somou pouco mais de 200 mil reproduções dos vídeos.

Surfando na onda, Tabata dispara em visibilidade

Considerando os perfis oficiais da disputa, quem mais capitalizou no TikTok com a cadeirada não foi Marçal nem Datena, e sim, a deputada federal Tabata Amaral (PSB). A parlamentar aproveitou a agressão para se posicionar como a única candidata moderada em meio a um ringue de homens agressivos na corrida eleitoral.

Tabata liderou o ranking de visualizações de seus vídeos no período analisado, somando acachapantes 4,1 milhões de reproduções e mais de 22 mil comentários em apenas 23 publicações, o menor volume de postagens entre os adversários. No entanto, fora da pauta da cadeirada, a gravação mais assistida foi publicada pela economista Marina Helena (Novo), que mirou em Tabata e debochou de uma declaração em que a rival diz não se lembrar da época “quando trabalhava”, vídeo que foi assistido 2,5 milhões de vezes na rede.

Somando toda a repercussão da semana, o relatório indica que a cadeirada gerou “exponencial crescimento de todas as métricas” no TikTok — em comparação aos sete dias anteriores, foi observado um aumento de 32% das publicações, 28 milhões de visualizações, 216 mil comentários e 156 mil compartilhamentos dos perfis ligados às eleições em São Paulo.

O monitoramento do instituto Democracia em Xeque foi elaborado em conjunto com pesquisadores do Observatório de Conflitos na Internet, vinculado à Universidade Federal do ABC (UFABC), e realizado com apoio da fundação Heinrich Böll.