Cada vez mais usadas, MPs viram alvo de uma ruidosa disputa de poder

No centro de uma ruidosa queda de braço entre os presidentes da Câmara e do Senado, Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (PSD-MG), está o maior controle pelo andamento das pautas no momento em que o governo se esforça para avançar algumas de suas principais propostas, como a recriação do Minha Casa, Minha Vida, do Bolsa Família e do Mais Médicos, todas à espera de aprovação no Legislativo.

Hoje, o comando do fluxo de votações está com Lira, que se fortaleceu ao ser reeleito com o apoio de 464 deputados numa aliança que envolveu desde o PT até o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. A chave para controlar a pauta está no tratamento dado às Medidas Provisórias, transformadas há muito tempo no principal instrumento do Executivo. Desde a pandemia, a tramitação começa pela Câmara, que analisa, vota e encaminha o projeto ao Senado. Com essa prerrogativa, Lira ajusta o ritmo e a ordem do que vai ser votado e, em muitas ocasiões, entrega a MP ao Senado já perto do vencimento (elas têm prazo máximo de 120 dias), o que tira espaço de participação dos senadores, que não raro reclamam de terem se tornado “carimbadores” de projetos.

A MP foi um instrumento foi criado pela Constituição de 1988 para substituir os decretos-lei usados pelos militares, mas o seu espírito original previa que fosse destinado apenas a temas urgentes. Com o tempo, no entanto, passou a ser o recurso mais comum de todos os presidentes — tanto que desde 2001 foram editadas 1 166 medidas desse tipo, uma média de cinquenta por ano. Em 2020, Bolsonaro cravou o recorde de 108 MPs. Para o cientista político Marco Antonio Teixeira, professor da FGV-­SP, esse abuso é o maior problema. “Governos usam e desusam de MPs sem, muitas vezes, considerar o que é e o que não é urgente”, disse. Leia abaixo entrevista de Teixeira a VEJA.

Por que as MPs se tornaram um instrumento tão necessário para todos os governos? Importante destacar que todos os países têm esse instrumento, que têm a função de acelerar medidas que possuem urgência. O governo começa a implementar essa medida, enquanto o Congresso tem o tempo pra poder apreciar, aprovar ou não. Isso difere do regime militar, tanto que o nome foi mudado, de decreto-lei para medida provisória. A segunda questão, que sempre foi controversa, é que governos usam e desusam de MPs sem, muitas vezes, considerar o que é e o que não é urgente. Essa questão, até o ano de 2000, tinha um uso mais generalizado. Quando Michel Temer se tornou presidente da Câmara, ele acabou mudando o processo, porque antes as MPs podiam ficar anos sem validade, sendo reeditadas constantemente. Basta a gente lembrar que tivemos o Plano Collor, que foi feito por MP, a CPMF ficou 14 anos como MP. E agora isso não é mais possível, porque tem um tempo pra ser apreciado, e esse tempo requer um ritual.

Como o senhor avalia a atual disputa que Lira e Pacheco travam pelo controle do rito das MPs? A briga entre o Lira e o Pacheco tem muito mais a ver com o fim da pandemia de Covid-19, porque, com a crise sanitária, justamente em razão das medidas de excepcionalidade, não tinha as comissões mistas apreciando os projetos. Agora, a disputa é pela composição das comissões. O Lira quer que as comissões tenham mais deputados e o Pacheco quer que elas sejam simétricas, com o mesmo número. A impressão que tenho é que vai sair um acordo de meio-termo. Mas é bom a gente lembrar que o Senado tem a função de equilíbrio federativo. Lá, é muito mais a representação dos estados do que do cidadão. O senador não é eleito por eleição proporcional. De todo modo, o importante é que saia um acordo. Porque isso não é atrapalhar o governo, é atrapalhar o país. Porque tem MPs que estão sendo discutidas, como por exemplo a do Bolsa Família, que realmente foram feitas em situação de emergência.

Senadores descontentes com a investida de Lira dizem que é primordial seguir o texto constitucional para a retomada do rito pré-pandemia. Existe algum lado que está mais certo do que o outro? São interpretações da constituição. O Pacheco se defende dizendo que ele está seguindo a Constituição. O Lira requer uma demanda dizendo que é para cumprir a Constituição, ou seja, há um impasse. O que é fazer política? É negociar. Então eles precisam negociar urgentemente, pacificar, e retomar os trabalhos. Porque o país está esperando por decisões que dependem deles, e boa parte de mudanças da transição de governo foi feita por MP. Você tem um estoque que tem que ser apreciado urgentemente a bem do país. E, outro dado, o Congresso está parado em função disso. Tem questões que vão vir à tona, como a PEC da reforma tributária, toda a discussão em relação à âncora fiscal, que requer que o Congresso traga de volta sua agenda de normalidade. Sem dúvida nenhuma, há uma disputa por poder, porque tem a defesa dos interesses das Casas. O Lira tem sido talvez o presidente da Câmara que mais tem se empenhado em atender os interesses corporativos dos deputados. Desde a questão do orçamento secreto, ele joga com isso, inclusive para poder amarrar uma agenda governamental, e agora há o interesse da Câmara nessa questão. Não há nada de mal nisso, desde que façam política no sentido republicano, transparente, e que cheguem a um acordo. Desse jeito, está se travando o país, não estão fazendo apenas oposição a um governo.