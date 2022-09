Buscas sobre Kassab aumentam após ataques de Rodrigo Garcia

Desde que a campanha do governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), começou a atacar o adversário Tarcísio de Freitas (Republicanos) pela aliança com Gilberto Kassab (PSD), na noite de terça-feira, 13, o principal site de buscas da internet registrou um aumento nas pesquisas a respeito do ex-prefeito de São Paulo.

Na ferramenta Google Trends, onde é possível ver os termos mais pesquisados na internet, o nome de Kassab atingiu um pico de 98 pesquisas às 23h da terça-feira, enquanto acontecia o debate entre governadores de São Paulo na TV Cultura. O nome de Kassab foi lembrado por Garcia durante a transmissão. Não por acaso, aliás: já foi detectada em eleições passadas uma enorme rejeição a Kassab entre os paulistas e isso se repete agora, no pleito de 2022.

Antes dos ataques de Rodrigo durante o debate da TV Cultura, o pico anterior de menções ao político tinha ocorrido quatro horas antes, bem no horário em que começaram a circular as primeiras propagandas do tucano que criticavam a aliança paulista, quando o Google registrou 43 buscas sobre Kassab. As pesquisas sobre o ex-prefeito também tiveram outro pico às 5h desta quarta-feira, 14, com 34 buscas.

Para efeito de comparação, o maior volume de buscas sobre ele registrado no dia anterior, 12 de setembro, foi de 20 pesquisas às 6h. Entre os dias 1 e 10 de setembro, a média de buscas realizadas sobre o ex-prefeito não passou de 40 por dia.

Por ironia, Rodrigo e Kassab já foram grandes aliados no passado, quando fizeram dobradinhas em eleições para o legislativo paulista, mas romperam em 2011. Em 2019, Kassab chegou a pedir licença antes de assumir uma secretaria no governo de João Doria (PSDB), no qual Garcia era vice, por se tornar alvo de uma operação de busca e apreensão da Polícia Federal decorrente de uma delação do grupo J&F, que o acusou em acordo de leniência de receber propina entre 2010 e 2016. Agora, tem sua aliança com Tarcísio explorada de maneira negativa pela campanha tucana.

Presidente nacional do PSD, chama a atenção que Kassab, ao mesmo tempo em que viabilizou uma aliança com o candidato de Jair Bolsonaro (PL) em São Paulo — indicando o vice da chapa, o ex-prefeito de São José dos Campos, Felício Ramuth –, também viu seu correligionário Alexandre Kalil (PSD) se aliar a Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na campanha ao governo de Minas Gerais.

Na última pesquisa para o Palácio dos Bandeirantes feita pelo Ipec, divulgada em 6 de setembro, Fernando Haddad (PT) lidera com 36% das intenções de voto. Tarcísio aparece em segundo, com 21%, e Rodrigo Garcia tem 14%.

Continua após a publicidade