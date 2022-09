Briga pelo Senado tem empate triplo no Rio Grande do Sul

A briga por uma vaga no Senado representando o Rio Grande do Sul tem um triplo empate técnico na pesquisa desta sexta-feira, 30, divulgada pelo instituto Real Time Big Data. O ex-governador Olívio Dutra (PT) lidera com 29%, enquanto o vice-presidente Hamilton Mourão (Republicanos) e a senadora Ana Amélia Lemos (PSD) tem 27%, todos igualados na margem de erro de três pontos para mais ou para menos.

O empate reforça a tendência da semana passada e mostra que a disputa no domingo, 2 de outubro, será apertada. No entanto, ela também dá um sinal de otimismo para a campanha de Dutra, que conta com o apoio de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do deputado estadual e candidato ao governo, Edegar Pretto (PT). Na pesquisa de sete dias atrás, o petista estava empatado com Mourão, ambos com 28%. Agora, ainda que a igualdade se mantenha na margem de erro, Dutra ganhou um pouco e o vice-presidente perdeu um.

Mourão, por outro lado, conta com o apoio de Jair Bolsonaro (PL) e Onyx Lorenzoni (PL), deputado federal que concorre ao Palácio Piratini. Ana Amélia, por sua vez, está na chapa de Eduardo Leite (PSDB).

Demais candidatos não passam de 2%. São ainda 5% de brancos e nulos e 10% de indecisos.

O Real Time Big Data ouviu 1.000 eleitores entre 28 e 29 de setembro, e cadastrou a pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número RS-05162/2022.