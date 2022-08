Briga jurídica ameaça 14% das linhas de ônibus interestaduais do país

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) revogou a autorização de oito empresas de ônibus que operam linhas interestaduais em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Em meio à alta de preços de passagens aéreas e o aumento da demanda no transporte rodoviário, o cancelamento das linhas de ônibus ocorre após uma decisão liminar no Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) que atendeu a um pedido da Gontijo, empresa tradicional do transporte de passageiros, que alega que a competição pode levar a uma “concorrência ruinosa” se não levar em conta a viabilidade econômica das operações ao abrir o mercado.

A Gontijo opera linhas interestaduais pelo modelo de concessão que vigorava até 2014, quando a lei foi alterada para permitir o modelo de autorizações — considerado mais ágil pois dispensa licitação. As empresas que tiveram suas autorizações canceladas operam com base em normas mais recentes, que abriram o mercado de linhas interestaduais para concorrência. A decisão também pode afetar startups que entraram no setor rodoviário nos últimos anos. A alemã FlixBus, por exemplo, oferece serviços em duas linhas afetadas pela decisão.

A disputa jurídica tem como pano de fundo a abertura do mercado de transporte rodoviário no país. Cerca de 14% das linhas de ônibus interestaduais funcionam com base nesse modelo de autorização, segundo um levantamento da empresa no Sistema de Monitoramento do Transporte Rodoviário (Monitriip) mantido pela ANTT. Empresas que usam serviços de aplicativos como Buser e 4Bus também operam com base em autorizações mais recentes, e podem ter operações suas operações afetadas, a depender do resultado do julgamento.

A Gontijo alega no processo que a licença para operação das empresas pelo regime de autorização, regulamentado pela ANTT em 2019, interfere diretamente em seu mercado e seria ilegal. A empresa também diz que não foi respeitado nenhum período de transição entre o antigo e o atual modelo.

Investigação de diretor

A primeira ação judicial da Gontijo no caso questionava a operação da empresa Nordeste Transportes. A decisão liminar do desembargador Souza Prudente ordenava que a Nordeste deixasse de oferecer viagens de Belo Horizonte, Betim e Lavras, em Minas, para os destinos de Atibaia, Bragança Paulista e Campinas, no interior de São Paulo. Além disso, impedia a ANTT de conceder novas autorizações a empresas de ônibus em mercados onde a Gontijo opera. A revogação das autorizações, porém, foi além da Nordeste e atingiu outras empresas do ramo, inclusive no Rio de Janeiro. A decisão da ANTT ocorreu após o desembargador enviar os autos do processo ao Ministério Público Federal para investigar criminalmente o diretor geral da ANTT, Rafael Vitale Rodrigues, por possível desobediência.

Continua após a publicidade