Brasil perde mais de 500 000 turistas argentinos em janeiro

Presença frequente nas praias brasileiras durante o verão, o número de turistas argentinos no Brasil despencou de um ano para cá, fruto direto da crise econômica atravessada pelo país vizinho. Em janeiro, 18 000 hermanos estiveram por aqui, contra 520 000 no mesmo período do ano passado — uma queda de 97%. As estatísticas foram levantadas por VEJA na base de dados do Sistema de Tráfego Internacional (STI) da Polícia Federal.

Essa diferença de mais de 500 000 visitantes é a maior queda entre todas as nacionalidades em visita ao Brasil. No total de 2023, quase 1,5 milhão de pessoas vieram do país vizinho a turismo, negócios, práticas esportivas ou atividades artísticas. Em seguida no ranking de 2023 ficaram os viajantes do Chile (302 mil), Estados Unidos (294 mil), Uruguai (269 mil) e Paraguai (251 mil).

Apesar da diminuição drástica nas viagens que chegam da Argentina, o país ainda é o terceiro no mundo que mais enviou turistas para cá em janeiro de 2024, atrás apenas de Estados Unidos (31 mil) e Uruguai (18 mil).

Visitas de chineses crescem quase seis vezes

Já o número de visitantes vindos da China teve a maior disparada no início deste ano, em termos proporcionais. Na comparação entre janeiro de 2023 e o mesmo mês de 2024, o total de turistas chineses no Brasil passou de 597 para mais de 3.500, o equivalente a um crescimento de quase 500%. Neste período, também aumentou a frequência de norte-americanos (5.800 a mais), bolivianos (4.600) e franceses (2.700 por aqui).

Somando os turistas de toda a Europa, o Brasil recebeu 81,5 mil visitantes em janeiro deste ano, quase 18 mil a mais do que no início de 2023. Ao longo de todo o ano passado, 873 mil europeus viajaram para solo brasileiro a turismo ou negócios.