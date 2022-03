Brasil nunca teve tantas pesquisas de intenção de voto como em 2022

Faltando menos de sete meses para o pleito de 2022, nunca houve tanta curiosidade em saber o que pensa o eleitor a respeito das eleições gerais como neste início de ano. De janeiro até as duas primeiras semanas de março, já são 102 pesquisas registradas perante o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por 55 institutos diferentes.

O número é quase o dobro do número de registros nas eleições de 2018, quando o TSE recebeu 55 levantamentos feitos por 30 empresas. O total de pesquisas abrange os levantamentos para a sucessão nos estados e a eleição presidencial, que concentra o maior volume de pesquisas (cerca de um terço).

O instituto campeão de levantamentos é o Ipespe, que já solicitou o registro de oito pesquisas, entre nacionais e estaduais. O mais recente deles foi divulgado na sexta-feira, 11. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera com 43% das intenções de voto, seguido por Jair Bolsonaro (PL), com 28%.

Na sequência vêm Ciro Gomes (PDT) e Sergio Moro (Podemos), empatados com 8%. O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), foi citado por 3% dos entrevistados. Os três estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro (3,2 pontos percentuais).

Simone Tebet (MDB), Eduardo Leite (PSDB) e André Janones têm 1% cada. Felipe D´Avila (Novo) foi citado, mas não chegou a 1% de citações. O senador Alessandro Vieira (Cidadania) foi testado, mas não foi citado por ninguém.

O levantamento está registrado sob o número BR-03573/2022 e foi realizado entre os dias 7 e 9 de março, com 1.000 entrevistados de todos as regiões do país. A margem de erro estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um intervalo de confiança de 95,5%.