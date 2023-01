Brasil envia documento para Interpol incluir Allan dos Santos em sua lista

Um profissional que acompanha a atuação dos órgãos envolvidos com o pedido de extradição do bolsonarista Allan dos Santos, que está nos Estados Unidos, afirma que o Ministério da Justiça, sob o comando de Flávio Dino, enviou já nos primeiros dias de janeiro a documentação que faltava para a inclusão do blogueiro na lista da difusão vermelha da Interpol (polícia internacional).

Fundador do site Terça Livre e notório disseminador de fake news e ataques às instituições brasileiras, Santos virou alvo do Supremo Tribunal Federal, que expediu mandado de prisão preventiva contra ele em outubro de 2021. Mais de um ano e três meses depois, o blogueiro ainda não figura na lista da Interpol, mas as autoridades dizem acreditar que o processo ficará mais rápido depois da troca de governo no Brasil.

A demora vista até agora é atribuída a um suposto corpo mole do Ministério da Justiça na gestão anterior, de Jair Bolsonaro (PL), de quem Santos foi um aliado de primeira hora. Há ainda a expectativa de que a comoção internacional gerada pelos atos golpistas registrados em Brasília no último dia 8 colabore com o processo.

A difusão vermelha é uma ferramenta de cooperação policial internacional que tem a finalidade de localizar um indivíduo para prisão e posterior extradição.