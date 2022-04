Braga Netto caminha firme para ser o telhado de vidro de Bolsonaro

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr, Bruno Ribeiro, Leonardo Lellis, Tulio Kruse e Diogo Magri. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-ministro da Defesa Walter Braga Netto caminha firmemente para ocupar o posto de principal alvo dos ataques da oposição para atingir Jair Bolsonaro, de quem deverá ser o vice na campanha à reeleição. Na segunda-feira, o presidente disse que essa possibilidade é de 90%.

O quase anúncio do vice vem exatamente no momento em que as compras pelo Ministério da Defesa de viagra, picanha, filé mignon, salmão e cerveja vêm ocupando o noticiário e sendo exploradas à exaustão pelos adversários de Bolsonaro.

“Graças às leis de acesso à informação e transparência, ficamos sabendo dos gastos imorais das Forças Armadas com carnes, salmão, viagra e remédio pra calvície. Até isso Bolsonaro destruiu, uma instituição que tinha credibilidade. Essa farra com dinheiro público é criminosa”, disse a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffman, nesta terça-feira, 12.

“Falta dinheiro para o povo, mas sobra para o Ministério da Defesa comprar Viagra e remédio para calvície. Bolsonaro debocha dos brasileiros que sofrem com a ausência de medicamentos nos postos de saúde do país. Isso tudo depois da farra com compra de picanha e leite condensado”, ecoou o deputado José Guimarães (PT-CE), um dos mais influentes do partido.

Ciro Gomes, presidenciável do PDT, também mirou a sua artilharia para a área que era comandada por Braga Netto. “As Forças Armadas merecem todo respeito, mas os setores de compras da área seguem firmes na estranha disposição de desmoralizar a farda. Depois do escândalo da picanha, salmão e bebidas, agora é aquisição de grande quantidade de Viagra”, postou. “Não por acaso, estes absurdos ocorrem no governo de um presidente, notório militar frustrado, que toma sistematicamente medidas que desonram a tropa”, completou.

Um levantamento feito pelo deputado federal Elias Vaz, que é do PSB, partido que irá apoiar Lula na campanha, concluiu que entre fevereiro de 2021 e fevereiro de 2022, na gestão de Braga Netto, o Ministério da Defesa comprou 558 mil quilos de filé mignon, 373 mil quilos de picanha e 254 mil quilos de salmão.

Numa eleição em que entre os temas centrais da campanha estarão a fome e o custo dos alimentos, é um material e tanto para os adversários.