Braço-direito de Tarcísio filia-se ao PP e movimenta xadrez político em SP

Braço-direito do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), o secretário da Casa Civil do estado, Arthur Lima, filia-se ao Progressistas (PP) nesta quinta-feira, 17. Com pompa e circunstância, o evento contará com caciques como o presidente nacional da legenda, o senador Ciro Nogueira (PI), e marcará a inauguração da nova sede do partido na capital paulista.

Confirmada no início da semana, a filiação já vinha sendo negociada há alguns meses — Lima, no entanto, evitava falar publicamente sobre o ingresso na sigla. Com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e a crescente lista de enroscos do ex-presidente com a Justiça, o nome de Tarcísio vem sendo cada vez mais cotado para representar a direita na disputa ao Planalto em 2026 — o que abriria caminho para o atual secretário da Casa Civil pleitear o governo de São Paulo.

Principal articulador no Palácio dos Bandeirantes, Arthur Lima, que não é filiado a nenhum partido, é quem bate o martelo sobre a nomeação de aliados no estado — a alocação de cargos foi, inclusive, um dos primeiros problemas que Tarcísio teve de lidar com parlamentares da base aliada — e também responsável por encaminhar medidas importantes do Executivo à Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), como o projeto de reforma administrativa, a privatização da Sabesp e a proposta que permite o remanejamento de recursos da Educação para a Saúde.

Embora negue publicamente, Lima também tem uma relação acirrada com o secretário de Governo de Tarcísio, o cacique Gilberto Kassab (PSD), cuja atuação também passa por negociar apoio com prefeitos e deputados — função que tem sido ampliada com a proximidade das eleições municipais de 2024. Mandatários do PP, inclusive, já planejam que ampliar o número de prefeitos e vereadores por todo o estado será uma das principais atribuições de Lima na legenda.

De saída

A filiação de Arthur Lima ao PP acontece em meio ao desgaste da relação de Tarcísio com o Republicanos. O governador de São Paulo afirmou recentemente ser contra o embarque da sigla no governo Lula — é iminente a nomeação do deputado federal Silvio Costa Filho (Republicanos) a um ministério — e declarou que irá avaliar sua continuidade no partido caso a aliança seja formalizada.

O PL de Jair Bolsonaro, por exemplo, é uma opção factível para receber o governador de São Paulo. Na última segunda-feira, 14, o presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado (PL), afirmou que a legenda está de “braços abertos” para Tarcísio caso ele opte por uma migração.

A mesma receptividade é vista no Progressistas, embora haja ressalvas devido à articulação que se faz necessária com as demais legendas do entorno do partido. “A gente está de portas abertas caso ele [Tarcísio] queira entrar no partido. Pela questão do bom alinhamento que estamos com os partidos que compõem a base é até um pouco antiético a gente fazer algum tipo de convite, mas é óbvio, se ele se sentir com vontade de vir, será o maior prazer, esperamos de portas abertas”, diz o presidente do PP-SP, o deputado federal Maurício Neves.

