Boulos vai buscar em Paris modelo para revitalizar o centro de São Paulo

Se vencer a disputa pelo comando da prefeitura de São Paulo em outubro, o deputado federal Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL, já tem um modelo de revitalização de áreas centrais para colocar em prática na capital. E importado. Segundo o parlamentar, que esteve em Paris, o uso misto de prédios, com comércio no térreo, apartamentos de luxo e moradia social é uma “iniciativa que pode e deve ser replicada em uma cidade como São Paulo”.

Boulos se encontrou nesta segunda, 15, com a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, e discutiu com ela soluções urbanísticas para grandes centros urbanos, como o conceito da Cidade de 15 Minutos, cuja meta é aproximar moradia e trabalho, encurtando os principais trajetos para uma distância média de 15 minutos de bicicleta. A gestora, que é integrante do Partido Socialista, é próxima do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tendo concedido a ele o título de Cidadão Honorário de Paris.

“É possível a gente fazer, mesmo em uma região valorizada como essa — imaginem o preço do metro quadrado em Paris — essa mistura social. Todas as revitalizações de regiões centrais das grandes cidades do mundo tiveram esse conceito do uso múltiplo, mas também reduzindo a desigualdade e combatendo a segregação”, destacou Boulos em vídeo publicado em suas redes sociais.

Ontem tive a oportunidade de conhecer o projeto criado pela prefeita de Paris, Anne Hidalgo, que junta no mesmo espaço, na região central da cidade, casas de luxo, comércio e moradia social. Uma iniciativa que pode e deve ser replicada em uma cidade como São Paulo pic.twitter.com/M7LcRgxNsT — Guilherme Boulos (@GuilhermeBoulos) January 16, 2024

Continua após a publicidade

O deputado, que terá a ex-prefeita Marta Suplicy como candidata a vice em sua chapa, segue agora para a China. Nesta quarta, 17, ele visitará projetos municipais sustentáveis e um conjunto residencial em Xangai. Na quinta, vai a Pequim para participar de reuniões com dirigentes locais e fazer visitas ao Grupo de Engenharia e Construção de Pequim e ao Museu de Planejamento Municipal da cidade. Nos dias 20 e 21 estão programados novos encontros e visitas a instalações públicas da capital chinesa, segundo a assessoria do candidato.

A viagem tem por objetivo conhecer de perto práticas de gestão urbana modernas e sustentáveis em diversas áreas, com destaque para habitação, sustentabilidade e transporte. Boulos retorna ao Brasil no dia 22.