Boulos e Nunes têm propaganda barrada em primeiro dia de horário eleitoral

A Justiça Eleitoral barrou a veiculação de uma das inserções de Guilherme Boulos (PSOL) na televisão divulgada nesta sexta-feira, 11, primeiro dia de horário eleitoral gratuito na TV e no rádio. O pedido foi feito pela campanha do adversário, o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

A peça exibida afirmava que, graças à “incompetência” de Nunes, “São Paulo bateu o triste recorde no número de estupros”. O comercial era acompanhado de uma notícia que trazia dados referentes ao crime praticado em todo o estado de São Paulo — e não à capital — e especificamente no mês de julho deste ano.

Na decisão que atendeu ao pedido da campanha do atual prefeito, o juiz Rodrigo Marzola Colombini, da 2ª Zona Eleitoral de São Paulo, reconheceu que houve “grave descontextualização e manipulação de informação constante de dados”, além de “conteúdo injurioso” na propaganda de Boulos ao associar uma suposta má gestão ao aumento da criminalidade. Além de proibir que a peça seja exibida novamente, o juiz determinou a publicação de direito de resposta nas redes do candidato do PSOL.

Também nesta sexta-feira, 11, a Justiça Eleitoral também condenou Ricardo Nunes a remover um vídeo em suas redes com os dizeres “Orgulho de ser invasor Boulos”. A publicação consta como propaganda eleitoral, mas não faz parte do horário eleitoral gratuito. O mesmo juiz, Rodrigo Marzola Colombini, afirmou que o vídeo difundia “informações descontextualizadas e injuriosas ao autor”. “Verifico que o vídeo realmente descontextualiza e manipula antiga declaração do autor envolvendo participação nos movimentos sociais”, declarou. O magistrado exigiu a remoção do conteúdo e concedeu direito de resposta a Boulos.

Horário eleitoral gratuito

Teve início nesta sexta-feira, 11, o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão em 15 capitais e em outras 36 cidades onde haverá segundo turno. Neste período, o tempo de propaganda é distribuído de forma igualitária entre os candidatos a prefeito, tanto no rádio quanto na TV, com 20 minutos diários divididos em dois blocos de dez minutos cada, de segunda a sábado. A propaganda gratuita vai até dia 25 de outubro.