Boulos e Marçal são os mais rejeitados pelos eleitores de São Paulo

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o candidato do PRTB, Pablo Marçal, são os mais rejeitados pelo eleitorado entre os postulantes à prefeitura de São Paulo. Os dados do novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas para as eleições municipais na capital paulista mostram que o psolista é desconsiderado como opção de voto por 34,1% dos paulistanos, enquanto o coach é descartado por 31,8% do eleitorado.

Conforme a pesquisa, José Luiz Datena (PSDB) é o terceiro mais rejeitado, com 19,4%. O tucano é seguido pelo atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), com 13,4%, e Tabata Amaral (PSB), que tem a rejeição de 11,5%. No levantamento anterior, divulgado em 23 de agosto, Datena tinha rejeição de 19,5%, o prefeito, de 15,4%, e a deputada, de 11,7%.

Por outro lado, as rejeições de Boulos e Marçal aumentaram na comparação com o levantamento anterior. O deputado do PSOL tinha 32,7%, o que representa 1,4 ponto percentual a menos. O candidato do PRTB é o único postulante à prefeitura de São Paulo cuja rejeição extrapola a margem de erro de 2,6 pontos percentuais: em duas semanas, o percentual dos entrevistados que dizem rejeitar o coach teve um salto de 6,1 pontos percentuais.

Pesquisa mostra empate triplo

A pesquisa sobre o primeiro turno da eleição paulistana, divulgada hoje pelo Paraná Pesquisas, mostra um empate triplo dentro da margem de erro entre Guilherme Boulos (23,9%), Ricardo Nunes (23,8%) e Pablo Marçal (21,3%) — leia matéria completa aqui.

Continua após a publicidade

Já em um eventual segundo turno, Marçal seria derrotado tanto por Boulos quanto Nunes. O prefeito também venceria o candidato do PSOL — leia matéria completa aqui.

O levantamento foi o primeiro divulgado pelo instituto após o início do horário eleitoral no rádio e na TV, no dia 30 de agosto. O Paraná Pesquisas ouviu 1.500 pessoas com mais de 16 anos que votam em São Paulo. As entrevistas ocorreram entre os dias 2 e 5 de setembro e o resultado foi divulgado nesta sexta-feira, dia 6. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-03775/2024.