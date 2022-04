Boninho tenta desdizer o que disse sobre BBB e desrespeita VEJA e repórter

O diretor da TV Globo José Bonifácio Brasil de Oliveira, conhecido como Boninho, usou as suas redes sociais neste domingo, 24, para contestar uma nota veiculada por VEJA, que trazia comentários dele a respeito da reta final do programa Big Brother Brasil.

Quando questionado no sábado, 23, pela repórter Duda Monteiro de Barros no sambódromo do Rio de Janeiro sobre quem era o seu participante preferido no reality, ele não relutou em comentar. “Meu favorito era o Scooby. Agora não vejo a hora de todo mundo sair, não aguento mais”, disse.

A declaração foi dada a uma jornalista com o crachá de VEJA à mostra, portando um colete verde utilizado pelos profissionais de imprensa e numa área reservada ao trabalho dos veículos de comunicação. Pouco tempo antes, Boninho havia conversado e abraçado o surfista Pedro Scooby, eliminado do programa na semana passada. Ao passar pela repórter, ele recebeu a pergunta e respondeu. Não havia como ele não saber que Duda Monteiro de Barros era jornalista e que ela estava a trabalho.

Neste domingo, diante da repercussão que a nota de VEJA alcançou, ele tentou emplacar uma outra versão do que disse. E foi desrespeitoso com a revista e com a repórter, que estava credenciada, fazendo o seu trabalho na cobertura do Carnaval na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, onde trabalhou por horas em dois dias seguidos.

Além de ser desrespeitoso, o executivo da Globo foi contraditório. Primeiro, disse que havia feito uma brincadeira e que a repórter havia caído numa “pegadinha”, como se essa fosse uma atitude defensável de alguém que é diretor de um veículo importante como a TV Globo. E chamou a repórter de “foca”, uma referência a profissionais que estão começando na profissão – como se ele conhecesse a jornalista, o que não é o caso.

Depois, disse que não deu entrevista a VEJA. “Até porque dar entrevista para a VEJA é perder tempo”, afirma, menosprezando aquela que é a principal revista de jornalismo do país e um dos veículos mais tradicionais da imprensa brasileira. E é bastante curiosa essa declaração porque reportagens de VEJA são citadas com frequência no Jornal Nacional e em programas jornalísticos da GloboNews — estes sim programas de alto nível da TV Globo.

“Tudo depende do seu ponto de vista. Para mim, perda de tempo é assistir ao Big Brother Brasil”, afirma Mauricio Lima, diretor de redação de VEJA.

A razão do desespero de Boninho pode estar no fato de a atual edição do programa ser uma das piores da história, com muitas críticas de telespectadores, que vêm decretando o fim prematuro da edição há tempos nas redes sociais devido à baixa qualidade da atração. “Estou vendo o Big Brother sim. Vou até o final. Essa reta final vai pegar fogo”, afirma em um dos posts, num misto de torcida, desespero e preocupação com o programa flopado que comanda.