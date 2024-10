Bombeiros lutam há seis horas para conter incêndio no centro de São Paulo

Quase oitenta homens e mais de duas dezenas de veículos estão mobilizados há mais de seis horas para tentar conter um incêndio de grandes proporções que atinge nesta quarta-feira, 30, o Shopping 25 de Março, localizado no Brás, um dos grandes pontos de comércio popular na região central de São Paulo. O fogo teve início por volta das 6h30.

De acordo com o governo de São Paulo, há 24 viaturas e 76 agentes do Corpo de Bombeiros atendendo à ocorrência, que segue em andamento no início desta tarde. Não foram registradas vítimas. No momento do início do incêndio, as lojas ainda não estavam abertas, mas as chamas e a fumaça criaram pânico entre os lojistas e funcionários que já estavam no local.

Segundo o governo paulista, o foco está concentrado nas instalações do shopping e não se alastrou para as construções ao redor. A Defesa Civil informou que o telhado do empreendimento cedeu e desabou com as chamas, mas não havia até o final da manhã risco de colapso total da estrutura.

O centro comercial ocupa uma área de aproximadamente 18 mil metros quadrados e abriga cerca de duzentas lojas. A operação de contenção do incêndio provocou a evacuação de boa parte do perímetro comercial da região e provocou o fechamento de vários estabelecimentos.