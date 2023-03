Bolsonaro volta em momento ‘interessante’, diz vice-presidente do PL

O vice-presidente do PL, deputado Capitão Augusto (SP), afirma que a volta do ex-presidente Jair Bolsonaro ao Brasil ocorre em um momento “interessante”. Ele desembarca em Brasília nesta quinta-feira, 30, e seguirá direto para a sede do partido.

O deputado afirma que Bolsonaro volta em um bom momento por causa da repercussão de declarações equivocadas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – como a que coloca em dúvida o plano do PCC de sequestrar o senador e ex-juiz Sergio Moro (União-PR) – e pela demora do Ministério da Economia para divulgar o texto do novo arcabouço fiscal.

Segundo o vice-presidente do PL, Bolsonaro vai focar as eleições municipais e deve percorrer o país para participar de workshops e reuniões nos próximos meses. “Ele vai ajudar a divulgar o partido. Acredito que a gente vá crescer muito nas redes sociais com a ajuda dele e da Michelle”, diz.

Bolsonaro será recebido na sede do PL na quinta pelo presidente do partido, Valdemar Costa Neto, e pelo general Braga Netto, seu candidato a vice nas eleições e agora Secretário de Relações Institucionais da legenda. Bolsonaro assumirá formalmente a função de presidente de honra da sigla na semana que vem.

