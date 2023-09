Bolsonaro volta a ser internado em Brasília, recebe tratamento e tem alta

Com dores intestinais, Jair Bolsonaro precisou ser internado novamente nesta quarta-feira, 27, no Hospital DF Star, em Brasília. Segundo o advogado Fabio Wajngarten, o ex-presidente teve “desconforto intestinal” em decorrência da facada que sofreu em 2018. De acordo com o auxiliar, foram realizados procedimentos relativos ao tráfego digestivo, como lavagem intestinal, e Bolsonaro teve alta no início da noite. “Passa bem, está disposto, retornando para sua residência”, publicou Wajngarten.

Na última semana, o ex-presidente já havia sido hospitalizado em Brasília devido ao mesmo problema — ele passou por exames e foi liberado no mesmo dia.

Esta já é a terceira internação de Bolsonaro em menos de um mês. No dia 11 de setembro, ele passou por duas cirurgias no Hospital Nova Star, em São Paulo. Ele foi submetido a uma endoscopia digestiva, seguido de uma “fundoplicatura endoscópica”, para tratamento de refluxo e hérnia de hiato — procedimentos necessários devido à facada — e também passou por uma cirurgia de desvio de septo. Ele foi liberado três dias depois, com “excelente recuperação e melhora clínica”, segundo boletim do hospital.

Publicidade

Siga