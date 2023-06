Bolsonaro visita SP, dorme no Palácio e faz dobradinha com Tarcísio

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarca em São Paulo nesta quinta-feira, 1º, para uma série de compromissos e encontros com lideranças políticas. A convite do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), ele ficará hospedado no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista – esta é a primeira vez que o ex-presidente é recebido na sede do Executivo paulista pelo atual governador.

Além do encontro com o seu ex-ministro da Infraestrutura, Bolsonaro também deve passar por uma consulta médica na tarde desta quinta. À noite, a expectativa é que o ex-presidente assista ao jogo do São Paulo contra o Sport no Morumbi, estádio que fica a poucos minutos do Palácio. Na manhã de sexta-feira, 2, Tarcísio, Bolsonaro e demais nomes do PL – partido do ex-presidente – devem participar de cerimônia na Academia de Polícia Militar do Barro Branco, na zona norte da capital.

Esta será a segunda vez neste ano que Tarcísio e Bolsonaro se encontram em São Paulo -– em maio, ambos participaram juntos da Agrishow, maior feira agrícola do país, em Ribeirão Preto, no interior do estado. A ida do ex-presidente, inclusive, acabou causando um desentendimento com o ministro da Agricultura de Luiz Inácio Lula da Silva, Carlos Fávaro, que cancelou sua participação na abertura do evento.

Eleições

A visita de Bolsonaro a São Paulo é parte das agendas do PL de Valdemar Costa Neto para impulsionar as candidaturas de prefeitos da legenda nas eleições municipais de 2024. Em entrevista a VEJA na última semana, o ex-ministro e atual secretário nacional de Relações Institucionais do partido, Walter Braga Netto, afirmou que o objetivo do PL é eleger mais de 1.000 prefeitos, além de aumentar “expressivamente” o número de vereadores por todo o país.

A proximidade com Tarcísio, avaliam interlocutores, está sendo nutrida não apenas pelo capital político do atual governador, mas por uma possível ameaça que o ex-ministro possa representar a eventuais planos de Bolsonaro. Enquanto o PL estuda um “retorno” do ex-presidente às urnas em 2026, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, não descarta lançar o próprio nome de Tarcísio à empreitada.