Bolsonaro tem média de menos de 3 horas trabalhadas por dia em março

De acordo com a agenda de compromissos oficiais da Presidência da República, esta quinta-feira, 10 de março, é o dia útil mais tranquilo para o presidente Jair Bolsonaro (PL) desde que o mês começou. Seu único dever é comparecer à recepção dos brasileiros e estrangeiros que estão chegando da Ucrânia na base aérea de Brasília, um compromisso previsto para começar às 12h15 e terminar às 13h15. No total, uma hora de trabalho.

O mês de março, como um todo, tem sido de poucos compromissos para o presidente. Nos seis dias úteis que o mês teve até então, Bolsonaro tem uma média de 2,5 horas trabalhadas por dia, segundo a sua agenda oficial. Para efeito de comparação, o mês de fevereiro, que teve viagens ao Nordeste e à Rússia, teve uma média de 4,5 horas trabalhadas do presidente por dia útil.

O dia mais ocupado até então em março era a quinta-feira passada, 3, quando o presidente trabalhou 4 horas e 45 minutos. Nesse dia, houve agenda com o advogado-geral da União, Bruno Bianco, com os ministros Onyx Lorenzoni (Trabalho e Previdência), Anderson Torres (Justiça) e Carlos França (Relações Exteriores). Também houve um telefonema internacional para o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson.

Nas outras datas, os compromissos foram preenchidos por reuniões com outros ministros e parlamentares, além de uma viagem para São José dos Campos (SP), em 4 de março, e o evento do Dia Internacional da Mulher, na terça, 8 de março.

O presidente folgou no fim de semana de 5 e 6 de março, e emendou o feriado de Carnaval entre 26 de fevereiro e 1° de março. Na oportunidade, ele viajou para o Guarujá, no litoral de São Paulo, onde passeou de lancha e foi saudado por apoiadores.