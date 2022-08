Bolsonaro sobre ação da PF: ‘Cadê a turminha da carta pela democracia?’

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou nesta quarta-feira, 24, a operação da Polícia Federal, ocorrida na terça-feira, 23, contra empresários que teriam defendido, em um grupo de WhatsApp, que haja um golpe de estado caso o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vença a eleição. Foi a primeira vez que o chefe do Executivo falou publicamente sobre o assunto, mais de 24 horas depois da operação.

Em um pronunciamento em Betim (MG), na região metropolitana de Belo Horizonte, Bolsonaro se referiu de forma irônica à carta pela democracia divulgada por entidades da sociedade civil em um ato em São Paulo, no dia 11, para criticar a operação. “Sobre o que aconteceu no tocante aos empresários, oito empresários, dois eu tenho contato. Cadê aquela turminha da carta pela democracia?”, disse.

E continuou: “Eles sabem que, em época de campanha, continuam lobos em pele de cordeiro. Acreditar que eles são democratas e nós não somos? Cadê a turminha da carta pela democracia?”, disse.

A carta pela democracia foi assinada por mais de 1 milhão de pessoas, incluindo artistas, banqueiros, empresários, políticos, integrantes do Ministério Público. Uma outra carta foi elaborada pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). Apesar de não citar o nome do presidente, o documento foi uma reação aos arroubos autoritários de Bolsonaro e ataques ao sistema eleitoral.

Os empresários alvos da operação são apoiadores de Bolsonaro, alguns deles bem próximos ao presidente, como Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan. A ação foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em seu discurso, Bolsonaro focou nos ataques ao PT, chamou o ex-presidente Lula, líder nas pesquisas eleitorais, de “bêbado” e ligou o partido aos regimes autoritários da Venezuela e Nicarágua. O presidente também voltou a criticar as políticas de governadores contra a Covid-19 e comparou o isolamento social a regimes comunistas.