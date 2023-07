Bolsonaro sobre a reforma tributária: ‘Soco no estômago dos mais pobres’

O ex-presidente Jair Bolsonaro não gostou da proposta de reforma tributária que está sendo discutida no Congresso e que tem o apoio do governo Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma sequência de sete posts em suas redes sociais, ele fez várias críticas ao projeto.

“Reforma Tributária do PT: um soco no estômago dos mais pobres”, escreveu. Na sequência, listou o que considera benefícios tributários importantes concedidos o seu governo, como a redução do IPI para mais de 4.000 produtos, a isenção de impostos federais para combustíveis, remédios contra câncer e HIV, itens hospitalares e games.

“Mesmo com tais reduções, mês a mês, batemos recorde na arrecadação e terminamos 2022 com superavit primário”, escreveu. Também disse que, apesar de abrir mão de receitas, reduziu os gastos públicos e conseguiu uma inflação menor que a dos Estados Unidos e um crescimento maior que o da China. Também listou a queda do desemprego e a redução da taxa de pobreza – essa conseguida por meio de aportes volumosos de recursos via auxílio emergencial.

“A atual reforma tributária do PT vai na contramão do que fizemos. Caso tivesse um mínimo de coerência, o atual governo deveria manter a nossa política econômica que deu certo: menos impostos, mais arrecadação”, escreveu.

Por fim, Bolsonaro diz que o seu partido, o PL, encaminhará uma proposta para rejeição total da PEC da Reforma Tributária.

Veja abaixo a longa lista de posts do ex-presidente contra a reforma tributária em discussão no Congresso:

Reforma Tributária do PT: um soco no estômago dos + pobres. Em nossa gestão diminuímos em 1/3 o IPI de + de 4.000 produtos, zeramos impostos federais dos combustíveis e, via CAMEX, pneus de caminhões, remédios contra câncer, HIV, peças de tratores, games, itens hospitalares, etc — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 4, 2023

