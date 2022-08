Bolsonaro sobe dez pontos em SP desde março e já empata com Lula

O presidente Jair Bolsonaro (PL) continua melhorando o seu desempenho eleitoral em São Paulo, maior colégio eleitoral do país, e já empata tecnicamente com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 11.

O presidente tem 35% das intenções de voto contra 37% de Lula – a margem de erro é de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos. No levantamento anterior do mesmo instituto, feito em julho, Bolsonaro tinha 32% enquanto o petista tinha os mesmos 37%.

Em março deste ano, o placar no estado era de 39% para Lula e 25% para Bolsonaro — nesse período, portanto, o presidente avançou dez pontos percentuais, enquanto o seu principal adversário ficou estagnado. Segundo o cientista político Felipe Nunes, diretor da Quaest, nesse período o presidente teve crescimentos significativos tanto entre as mulheres (onze pontos) quanto entre os homens (nove pontos).

A melhora de Bolsonaro no estado coincide com o início do pagamento do Auxílio Brasil reajustado, de 600 reais. O presidente melhorou a sua posição entre os beneficiários, mas Lula continua liderando nesse segmento com 54% a 20% — há um mês era 51% a 29%.

No levantamento divulgado hoje, os outros candidatos somam 13% das intenções de voto — em julho, somavam 17% –, enquanto 9% dizem que irão votar em branco, nulo ou não pretendem votar e 6% se disseram indecisos.

A pesquisa foi feita de forma presencial, com 2.000 entrevistas, entre os dias 5 e 8 de agosto, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR07655/2022.