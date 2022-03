Bolsonaro se lança à reeleição em situação pior que FHC, Lula e Dilma

Jair Bolsonaro (PL) lança neste domingo, 27, em evento no Centro Internacional de Convenções de Brasília, às 10h, a sua pré-candidatura para um novo mandato no Palácio do Planalto como o presidente da República candidato à reeleição que larga para a disputa na pior situação desde a redemocratização do país.

O seu desempenho à frente do governo é considerado ruim ou péssimo por 46% e ótimo ou bom por apenas 25%, segundo pesquisa Datafolha feita entre os dias 22 e 23 de março e divulgada na última quinta-feira, 24. Outros 28% consideram o seu governo regular.

No período de eleições diretas que se seguiu ao fim da ditadura militar, três presidentes disputaram a reeleição antes de Bolsonaro: Fernando Henrique Cardoso (PSDB), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT) – todos estavam à esta altura dos seus mandatos em situação mais confortável que a de Bolsonaro (veja quadro abaixo). Todos os três obtiveram o segundo mandato — se Bolsonaro não conseguir, se tornará o primeiro presidente a fracassar na tentativa de continuar no cargo desde a redemocratização.

Além disso, Bolsonaro tem uma grande desvantagem em relação ao hoje favorito Lula. Segundo a mesma pesquisa, o petista tem 43% das intenções de voto contra 26% do atual presidente. Não bastasse, Bolsonaro lidera a rejeição: 55% dos eleitores dizem que não votariam nele de jeito nenhum, número bem superior ao do segundo colocado, Lula (37%).

Boas notícias

Mas o presidente também tem o que comemorar. Embora a situação ainda seja ruim, ela tem melhorado nos últimos levantamentos feitos pelos institutos de pesquisa. Para ficar nesse caso do Datafolha, o seu índice de ruim/péssimo (46%) é o menor (ou seja, o melhor) desde maio de 2021, quando era de 45%. Em dezembro, era de 53%.

Com relação à intenção de votos, ele também tem diminuído a diferença para Lula, mesmo que de forma gradativa, como mostra o Índice 2022, o agregador de pesquisas de VEJA, que calcula a média dos levantamentos mais recentes de cinco institutos.

No Datafolha, a diferença para Lula no segundo turno caiu bastante: era de 29 pontos em dezembro passado (59% a 30%) e passou para 21 pontos em março (55% a 34%).

A melhora dos números, principalmente em alguns segmentos do eleitorado, traz uma perspectiva otimista para Bolsonaro. Com a economia colocada como o tema da vez na eleição presidencial, ele terá um cenário complicado pela frente em razão do cenário econômico, que pode ser desfavorável, principalmente em razão da Guerra na Ucrânia, cujos desdobramentos ainda são incertos. Altas como a dos combustíveis e de alimentos vão ser exploradas pela oposição – já estão sendo, na verdade – e é um tema bastante sensível ao eleitorado.

Força política

O evento de hoje em Brasília também é uma demonstração de força de Bolsonaro. Após ficar mais de dois anos sem partido, ele encontrou tranquilidade no PL e fechou o apoio dos outros dois partidos que formam a trinca do Centrão – PP e Republicanos.

O evento de hoje foi inicialmente apresentado como lançamento da pré-candidatura, mas o PL mudou o caráter para um evento de filiações por temer ser acusado de propaganda eleitoral antecipada. Mas Bolsonaro não escondeu o objetivo. Durante passeio de moto pelo DF e por Goiás no domingo, 26, ele deixou claro que será o lançamento da sua candidatura.

“Deve ter muita gente lá, muita gente está se inscrevendo. Não precisa se inscrever. Se tiver espaço, vai entrar mesmo quem não estiver inscrito. É o lançamento da pré-candidatura”, disse o presidente. “Ainda não vou começar a campanha. A campanha é 45 dias antes. Só sou pré-candidato à reeleição”, completou.

O evento ocorre quatro dias após a aliança em torno da candidatura de Lula ter protagonizado o principal ato político até agora: a filiação na quarta-feira, 23, do ex-governador Geraldo Alckmin ao PSB para ser o vice do petista na chapa presidencial.