Bolsonaro se empolga com whey protein mais barato e apanha nas redes

O presidente Jair Bolsonaro (PL) não esconde a sua empolgação com o anúncio, feito na quinta-feira, 18, da medida que zera o imposto de importação de suplementos alimentares, como whey protein, creatina, BCAA, multivitamínicos e outros itens de nutrição esportiva. Também foi reduzida de 11,2% pra 4% os impostos para itens como proteínas lácteas e albumina.

Bolsonaro anunciou a medida na sua live tradicional de quintas-feiras e foi às redes sociais na manhã desta sexta-feira para propagandear ainda mais o seu feito. A empolgação era tanta que ele publicou uma montagem dele mesmo no corpo de um fisiculturista, que usa o 22 estampado nas vestes, o mesmo número que ele irá usar nas urnas em sua campanha à reeleição.

A reação foi bastante negativa, no entanto. Muitos usuários lembraram ao presidente que um dos grandes problemas do brasileiro hoje é a inflação dos alimentos, principalmente da cesta básica, e que a medida anunciada pelo presidente era pífia perto das necessidades do país.

POBRE NAO COME WHEY PROTEIN — 🚩Alexandre Abreu 🚩 (@Abreuscr) August 19, 2022

Que maravilha! Vai beneficiar 0,00001% da população. Parabéns! — Mi Patrick (@SionJaveh) August 19, 2022

Que maravilha!

Ao invés de sopa de osso, poderemos tomar Whey Protein, que custa quase nada e qq um tem acesso.

Viva! — O Comentarista (@recomentarista) August 19, 2022

Bolsonaro sentiu, e reagiu dizendo que o governo já havia anunciado anteriormente os impostos sobre alimentos básicos. “Por que não anuncia redução de imposto sobre alimentos? Porque já anunciamos há meses! Os impostos sobre itens da cesta básica têm sido reduzidos e zerados continuamente desde 2020 para combater os efeitos do “fica em casa que a economia vê depois” e da guerra”, postou.