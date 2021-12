Bolsonaro reitera a evangélicos que vetará projeto que libera jogo de azar

O presidente Jair Bolsonaro (PL) reiterou a líderes evangélicos nesta segunda-feira, 13, que vetará o projeto de lei que libera os jogos de azar caso ele seja aprovado no Congresso. O veto pode, posteriormente, ser derrubado pelo próprio Congresso. Embora, nos bastidores, setores do governo apoiem a legalização dos jogos – o que estimulou os deputadores a darem andamento ao projeto –, Bolsonaro assumiu com os evangélicos o compromisso de barrar a medida. O argumento dos deputados favoráveis à liberação de todos os tipos de jogos de azar (cassinos, bingos, jogo do bicho) é que ela vai aumentar a arrecadação de impostos e incentivar o turismo no pós-pandemia.

O projeto pode ser votado no plenário da Câmara ainda nesta semana. Um requerimento de urgência está na pauta desta segunda-feira. Pela manhã, o pastor Silas Malafaia, da igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e um líderes dos religiosos mais próximos do governo, divulgou um vídeo contrário à aprovação do texto. Em resposta, recebeu uma mensagem de Bolsonaro reafirmando que vetará o texto. “Nós vamos jogar muito pesado com a aprovação desse lixo moral na sociedade brasileira, que só interessa a grupos econômicos poderosos e àqueles que ganham dinheiro de maneira ilícita para lavagem de dinheiro”, afirma o pastor.

Em entrevista a VEJA em setembro, Bolsonaro já havia afirmado que iria vetar o projeto. “Se porventura aprovar, tem o meu veto, que é natural, e depois o Congresso pode derrubar o veto”, disse. A declaração não desanimou os políticos entusiastas da legalização. Alguns setores do governo, como nos ministérios do Turismo e da Economia, sinalizam que a regulamentação dos jogos pode ser bem-vinda.

