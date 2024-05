Bolsonaro recebe alta após 12 dias e prevê voltar à ativa em uma semana

Depois de doze dias internado, o ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira, 17. Foi o maior período de internação pelo qual ele passou desde que foi esfaqueado durante a campanha presidencial de 2018. Nas suas redes sociais, Bolsonaro disse que volta hoje a Brasília e que, em uma semana, deve retomar as atividades de rotina.

A confirmação da alta foi divulgada pelo seu assessor pessoal e advogado Fabio Wajngarten. “Obrigado aos médicos, Dr. Macedo e Dr. Leandro, bem como às respectivas equipes de enfermagem pelo tratamento impecável junto ao Presidente”, escreveu nas redes sociais.

Bolsonaro estava internado no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo. No dia 4 de maio, quando cumpria agendas em Manaus, ele precisou ser internado devido a um quadro de infeccção e desidratação. O ex-presidente foi diagnosticado com erisipela — uma infeccção bacteriana que ataca a pele.

Essa primeira internação aconteceu em um sábado. Dois dias depois, na segunda-feira, 6 de maio, ele foi transferido para São Paulo, onde ficou internado até esta manhã.

Além do quadro infeccioso, o ex-presidente teve desconforto intestinal. Desde o episódio da facada em 2018, Bolsonaro já passou por cinco intervenções cirúrgicas para tratar de sequelas que restaram do episódio. A última internação, antes dessa, foi em setembro de 2023.

No começo da semana, o hospital responsável pela internação do ex-presidente divulgou uma nota afirmando que, apesar da melhora no quadro do paciente, não havia previsão de alta. Bolsonaro estava recebendo antibióticos endovenosos.

Compromissos cancelados

Devido a essa internação, Bolsonaro cancelou todos os compromissos agendados até o final de maio. Estavam previstas passagens suas por Pará, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul e Rio Grande do Norte. Desde o ano passado, o ex-presidente tem viajado em comitivas por todo o País para promover pré-candidaturas do PL para as eleições municipais deste ano.