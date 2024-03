Bolsonaro posta vídeos com multidões em meio a revelações sobre golpe

Em um dia marcado por revelações sobre o plano de golpe que teria sido tramado no final de seu governo, o ex-presidente Jair Bolsonaro postou em suas redes sociais vários vídeos sendo saudado por multidões de apoiadores em cidades da Região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

O ex-presidente tem feito um giro pelo estado para apoiar candidaturas de aliados nas eleições municipais deste ano. Todos os vídeos mostram Bolsonaro caminhando ou desfilando em carros enquanto é ovacionado por um grande número de simpatizantes nas cidades de Saquarema, Araruama, Iguaba Grande e São Pedro da Aldeia. Nas imagens, ele é saudado aos gritos de “mito” e, ao microfone, responde com o seu tradicional bordão “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”.

Bolsonaro ainda irá visitar nesta sexta-feira os municípios de Cabo Frio e Búzios. No sábado, ele participará de ato na capital do Rio de Janeiro, na quadra da Mocidade Independente de Padre Miguel, em favor da candidatura a prefeito de Alexandre Ramagem, deputado federal pelo PL e ex-diretor da Abin (Agência Brasileira de Inteligência).

– Pelas ruas de Iguaba/RJ.

– 15/março, 15 horas. pic.twitter.com/f8gLMGWSmT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 15, 2024

Nas redes sociais, nem o ex-presidente nem seus filhos, fizeram qualquer comentário sobre as revelações, feitas entre ontem e hoje, das íntegras dos depoimentos de ex-comandantes das Forças Armadas e outros auxiliares de seu governo sobre o plano de golpe que foi tramado em Brasília logo após a vitória eleitoral de Luiz Inácio Lula da Silva.

Depoimentos

Tanto o ex-comandante do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, quanto o da Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Júnior, confirmaram que houve uma movimentação do então ainda presidente e seu entorno para tentar impedir a posse de Lula. As íntegras dos depoimentos tiveram o sigilo levantado nesta sexta-feira, 15, pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

No depoimento mais importante, como foi revelado por VEJA na quinta-feira, Freire Gomes detalhou aos policiais, ao longo de mais de oito horas no último dia 1º, que o ex-presidente apresentou diretamente aos três comandantes das Forças Armadas meandros de como poderiam ser sacados instrumentos excepcionais, por vezes típicos de regimes ditatoriais, para reverter o resultado das eleições que deu vitória ao presidente Lula. Segundo o general, na fatídica reunião do dia 7 de dezembro de 2022 no Palácio da Alvorada, relatada pelo ex-ajudante de ordens Mauro Cid em seu acordo de colaboração premiada, o então mandatário apresentou a eles a ideia de decretar uma operação de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) e de sacar elementos extremados como o Estado de Defesa e o Estado de Sítio para se contrapor à realidade expressa nas urnas.