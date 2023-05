Bolsonaro pode ‘ser um líder ou definhar’, diz Cláudio Castro nos EUA

Um dos principais nomes do PL e dono do cargo mais vistoso ocupado por um quadro do partido no Brasil, no berço eleitoral do bolsonarismo, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, disse nesta quarta-feira, 10, em Nova York, em que condições o presidente Jair Bolsonaro poderia liderar a oposição e a direita na disputa à Presidência em 2026.

Em evento organizado pelo jornal Financial Times, Castro declarou que Bolsonaro é um líder natural em função da votação que conseguiu em 2022, mas não tem o posto garantido para a próxima disputa — isso, é claro, se o capitão não for declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nas ações que correm contra ele por ataques ao sistema eleitoral.

Para o governador do Rio, a posição de Bolsonaro depende de sua atuação na oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva. Castro disse que o ex-presidente tem chance de “ser um líder ou definhar”, caso faça uma “oposição destrutiva”.

“Na vida como ela é, todo mundo quer uma vida boa, que funcione, e qualquer pessoa que destrua a possibilidade de melhora vai definhando aos poucos. Bolsonaro tem a possibilidade e a oportunidade de ser um líder ou de definhar, vai depender da sua própria ação enquanto oposição”, declarou Cláudio Castro, que tem mantido relações cordiais com o governo e não fez ataques a Lula na campanha de 2022.

“Fazer oposição é algo importantíssimo para a democracia. Não existe democracia sem oposição. Agora, ela tem que ser construtiva e feita de maneira que a vida das pessoas melhore, e não piore, que se impeça o país de crescer. Tem tudo para ser um grande líder, depende dele próprio”, completou Castro.