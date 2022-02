Bolsonaro planeja visita a São Paulo com provocação a Doria

Depois de fazer mais uma visita ao Nordeste em clima de campanha eleitoral, com direito a passeio de jegue usando chapéu de vaqueiro, Jair Bolsonaro deve ir para São Paulo ainda em fevereiro em busca do eleitorado do interior e do litoral do estado. Uma presença certa é a do ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que deve se filiar ao PL, partido do presidente, para disputar as eleições ao governo do estado. A data da viagem, a ser confirmada, é no começo da última semana do mês

O motivo oficial da visita é a inauguração 10 quilômetros de obras da BR-153, no trecho paulista da Rodovia Transbrasiliana. São serviços que haviam sido iniciados em 2014. O evento será em São José do Rio Preto. De lá, o presidente deve ir até o litoral para dizer à população, no Porto de Santos, que o governo fará um túnel ligando Santos a Guarujá sob o mar.

Trata-se de uma provocação ao governador paulista, João Doria, pré-candidato do PSDB à Presidência. Doria, em seu primeiro ano de governo, conseguiu viabilizar a construção de uma ponte (não um túnel) para fazer a ligação. A obra seria toda custeada pela Ecovias, concessionária das rodovias que ligam a capital ao litoral, em troca de prorrogação do período de concessão. Mas, para tocar a obra, o tucano precisaria do aval do governo, uma vez que a obra passaria dentro da área do porto, que é federal, o que nunca aconteceu. Na última quinta-feira, 10, Doria anunciou que iria à Justiça para obter as autorizações que o governo federal vem lhe negando desde 2019.