Bolsonaro pede ao STF acesso à investigação de fraude em cartões de vacina

Os advogados de Jair Bolsonaro foram ao Supremo Tribunal Federal (STF) na tarde desta terça-feira, 19, pedir acesso às investigações que embasam o relatório de indiciamento da Polícia Federal apresentado nesta manhã. O documento é um desfecho das investigações da Operação Venire e conclui que o ex-presidente teria pedido que o seu então ajudante de ordens, Mauro Cid, fraudasse o seu cartão de vacinação.

No pedido, a defesa do ex-presidente disse que foi pessoalmente à Corte, mas não conseguiu acessar o conteúdo da investigação. Segundo os advogados, o relator do inquérito, ministro Alexandre de Moraes, determinou o levantamento do sigilo dos autos e do relatório da PF, o que ainda não aconteceu.

O relatório de indiciamento apresentado nesta terça aperta ainda mais o cerco em torno do ex-presidente no STF. O caso segue agora para a Procuradoria-Geral da República (PGR), que decide se vai ou não propor uma ação penal contra Bolsonaro e os outros 16 aliados — dentre eles, está Mauro Cid, que teria confirmado no acordo de colaboração premiada que fez com a PF que a ordem de fraude partiu do ex-presidente.

A falta de acesso ao teor das investigações também é uma reclamação das defesas de Bolsonaro e aliados no inquérito que apura uma tentativa de golpe de Estado supostamente costurada pelo ex-presidente. Embora Moraes tenha levantado o segredo de Justiça do inquérito, os resultados das diligências da megaoperação de 8 de fevereiro (conversas interceptadas, relatório das apreensões), continuam sob a guarda exclusiva da PF.

Na última sexta, 15, Moraes tornou públicos os depoimentos colhidos nas investigações deste caso. Em um deles, o general Freire Gomes, então comandante do Exército, ouvido como testemunha, disse que Bolsonaro tentou cooptá-lo a favor de um golpe de Estado. No relatório de indiciamento apresentado nesta terça, a PF tenta relacionar a fraude nos cartões de vacinação com essa aspiração golpista. De acordo com os investigadores, a fraude nos cartões possibilitaria que Bolsonaro e seus aliados se movimentassem para fora do país livremente caso fosse preciso.