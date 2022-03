Bolsonaro mostra força, e Centrão já tem quase 1/3 das cadeiras na Câmara

Os grandes vencedores da janela partidária que termina nesta sexta-feira, 1º, são, sem dúvida, o presidente Jair Bolsonaro e a tríplice aliança de partidos que compõem o chamado Centrão, a frente parlamentar que sustenta o governo no Congresso.

PL, PP e Republicanos já somam 157 deputados, quase um terço das 513 vagas na Câmara. O aumento é substancial em relação às cadeiras conquistadas no voto em 2018 (105 parlamentares eleitos) e mostra a força do apoio de Bolsonaro.

O PL, partido do presidente, é o grande exemplo: elegeu 33 deputados, mas com a chegada de Bolsonaro, já saltou para 66. O PP, dos caciques Arthur Lira e Ciro Nogueira, aumentou a sua tropa de 38 para 48 deputados. Já o Republicanos, que é ligado à Igreja Universal, viu a sua bancada saltar de 30 para 43 parlamentares.

O PL é agora, com folga, o maior partido da Câmara com os seus 66 deputados. Na sequência aparecem o PT, com 53, e o União Brasil, com 52.