Bolsonaro manda mensagem aos familiares de Dom e Bruno

O presidente Jair Bolsonaro (PL) mandou uma mensagem de condolências aos familiares do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira em um curto comentário feito em post da Funai (Fundação Nacional do Índio) no Twitter, nesta quinta-feira, 16.

“Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos!”, postou o presidente. Ele não fez mais nenhum comentário adicional sobre os assassinatos, a repercussão internacional negativa do episódio e os esforços do governo para elucidar o caso.

Nossos sentimentos aos familiares e que Deus conforte o coração de todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 16, 2022

Desde o começo do episódio, Bolsonaro teceu críticas aos dois, enquanto eles estavam desaparecidos. Primeiro afirmou que a dupla havia ido para uma “aventura que não é recomendável”. Depois, disse que “dezenas de milhares de pessoas desaparecem todo ano”. Por fim, declarou que Phillips era “malvisto” na região por “fazer muita matéria contra garimpeiro”.

‘Imenso pesar’

Na nota, a Funai disse que lamenta “com imenso pesar” os assassinatos. A fundação diz que Bruno Pereira, que era servidor licenciado do órgão, “deixa um imenso legado para a política de proteção de indígenas isolados e de recente contato, área em que se tornou um dos principais especialistas no país e em que atuava com extrema dedicação”.

“O indigenista era considerado uma referência por colegas e por indígenas, com os quais construiu uma relação de amizade ao longo dos anos”, completa a nota.

Pereira, no entanto, foi exonerado no início do governo Bolsonaro do cargo de coordenador responsável por índios isolados e recém-contatados após comandar uma operação que resultou na destruição de 60 balsas de garimpeiros ilegais.

Por isso, ele pediu licenciamento das atividades na Funai e passou a atuar em defesa da causa indígena como voluntário na Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari), entidade que atua na região onde a dupla foi assassinada.