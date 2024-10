Bolsonaro: jogatina com bets é sintoma de que ‘a economia não vai bem’

Após ser sucessivamente criticado pela inércia de seu governo em regulamentar o mercado das apostas de quantia fixa, as populares “bets”, o ex-presidente Jair Bolsonaro criticou, nesta quinta-feira, 3, a movimentação feita pelo governo Lula e disse que, na sua gestão, as propostas para regular a jogatina seriam vetadas. “Entre 2019 e 2022 não foram poucas as investidas para se legalizar os jogos no Brasil. O nosso governo, mais que se opor, sempre disse que, caso o Congresso aprovasse o projeto seria vetado”, disse nas redes sociais.

Após as eleições, a bancada do PL na Câmara vai se reunir para articular ações contra o governo em torno desse assunto. O tema das bets promete ser um novo cabo-de-guerra entre oposição e situação, fortalecido por questões como o relatório do Banco Central que mostra que beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais em apostas apenas em agosto. O ex-presidente disse que o volume gasto em apostas é um “sintoma” de que a economia não vai bem e que está atrelado ao “endividamento e depressão para parte da situação”.

Bolsonaro também parafraseou a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, ao afirmar que quando ele próprio deixou a Presidência “as portas do inferno se abriram”. “Liberou-se a maconha, o aborto foi flexibilizado por portaria, aprovou-se uma Reforma Tributária que vai onerar mais ainda o contribuinte e ganhou forças propostas para abertura de cassinos e toda ordem de jogos”, criticou Bolsonaro. A líder do PT afirmou, na semana passada, que quando o governo legalizou as bets, foi “como se a gente tivesse aberto a porta do inferno”.

O caminho da regulamentação das bets foi traçado dentro da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), dentro do Ministério da Fazenda. Depois do surgimento dos dados do Bolsa Família e da pressão de setores do varejo, Lula determinou que outras pastas do governo entrem em campo — Desenvolvimento Social, Esportes e Saúde. O ministério de Wellignton Dias estuda a possibilidade de cortar o Bolsa Família dos beneficiários que gastarem dinheiro com apostas.