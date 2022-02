Bolsonaro ganha de Lula só em uma região do país

Enquanto Jair Bolsonaro vem perdendo de goleada para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas pesquisas de intenção de voto da região Nordeste, e sofrendo derrotas também em Sudeste e Norte, ao menos em uma região do país ele pode tomar um pouco de fôlego: o Centro-Oeste. Na região Sul, o capitão reformado do Exército e o ex-líder sindical estão tecnicamente empatados.

Segundo levantamento do Instituto Locomotiva, que fez um agregador de pesquisas eleitorais publicadas até aqui, Bolsonaro tem 34% das intenções de voto no Centro-Oeste, região que tradicionalmente tem perfil mais conservador e que, com a economia baseada nas exportações agrícolas, vive um cenário diferente das demais regiões do país. Lula, ali, tem 31% das intenções. No Sul, ambos os candidatos têm 33%.

A má notícia para o presidente, neste caso, é que ele perde nas duas regiões mais populosas. Nos estados do Sudeste, as pesquisas apontam Lula com uma vantagem superior a 10 pontos percentuais (39% contra 28% para Bolsonaro). No Nordeste, o petista chega a impressionantes 57% das intenções, ante apenas 16% para o atual mandatário.