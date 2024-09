Bolsonaro faz giro de Norte a Sul e terá ofensiva na última semana no Rio

Jair Bolsonaro deverá fazer mais um giro de Norte a Sul no Brasil antes das eleições de 6 de outubro. O ex-presidente, que tem visitado os quatro cantos do país desde o início do ano para alavancar candidaturas do PL, seu partido, quer dar um “gás” na reta final do primeiro turno.

A expectativa é que, até lá, ele passe por dez estados. O tour começa nesta terça-feira, 10, quando o ex-presidente estará em Registro, no sul de São Paulo, para ajudar na campanha do irmão, Renato Bolsonaro, à prefeitura.

Na quinta, 12, Bolsonaro desembarca no Rio Grande do Sul para uma visita de dois dias, passando por Pelotas, Santa Maria, Santo Ângelo e Passo Fundo. No dia 17, segue para Imperatriz, no Maranhão, e no dia 19, viaja para Santa Catarina, onde deverá participar da campanha do filho Jair Renan a vereador de Balneário Camboriú, além de outros encontros.

No dia 23, volta ao Maranhão — desta vez para a capital São Luís — e, no dia seguinte, segue para Goiás — com passagens por Goiânia e Anápolis –, e depois Rondônia, passando dois dias em Ji -araná. No dia 28, desembarca em Manaus, onde o aliado Capitão Alberto Neto (PL-AM) é candidato à prefeitura. Dois dias depois, chega a Vitória, no Espírito Santo.

Esforço por Ramagem

Entre os dias 1º e 6 de outubro, Bolsonaro ficará no Rio de Janeiro, onde deverá participar de encontros e caminhadas com o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), candidato à prefeitura, com o filho Carlos Bolsonaro, candidato à reeleição na Câmara Municipal, e de outros compromissos. Mesmo morando em Brasília, Bolsonaro ainda vota na capital fluminense. Nas últimas eleições, sua zona eleitoral foi a Vila Militar, na Zona Oeste.

Fim da campanha

A última semana antes da eleição é um período crucial para campanhas e candidatos. Pelas regras do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o dia 3 é a data-limite para propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Já o dia 5 é o prazo máximo que candidatos têm para distribuir panfletos e realizar passeatas.