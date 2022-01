Bolsonaro fala por mais de uma hora, mas não diz nada sobre rachadinha

O presidente Jair Bolsonaro, ao que parece, quer que o assunto morra. Em conversa por mais de uma hora com jornalistas que o acompanhava em passeio pelas ruas de Eldorado (SP) – para onde foi em razão da morte da mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, aos 94 anos –, ele falou sobre diversos assuntos, mas não se defendeu da acusação de que ele sabia da prática de rachadinha na família.

Em entrevista exclusiva publicada por VEJA na edição desta semana, Waldyr Ferraz, conhecido como Jacaré, amigo de Bolsonaro e ex-assessor tanto do presidente quanto do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), atribuiu a Ana Cristina Valle, ex-mulher do presidente, o papel de mentora de um esquema de rachadinha envolvendo a família presidencial (LEIA A REPORTAGEM NA ÍNTEGRA). Ele afirmou que o recolhimento de parte dos salários ocorria em três gabinetes da família presidencial – de Jair quando ele era deputado federal, de Carlos, na Câmara do Rio, e do hoje senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), quando ele cumpria mandato na Assembleia Legislativa fluminense – e garante que nenhum dos três tinha conhecimento das traficâncias de Ana Cristina.

Na conversa com jornalistas, Bolsonaro voltou a minimizar o número de crianças mortas por Covid-19, defendeu novamente o uso da ivermectina contra doença – o que não tem fundamentação científica nenhuma –, criticou a possibilidade de haver limitação ao seu uso das redes sociais e do WhatsApp e falou de eleições: atacou Lula e o ex-ministro Sergio Moro e defendeu a candidatura do seu ministro Tarcísio de Freitas (Infraestrutura) ao governo de São Paulo.

Além disso, afirmou que vai mandar uma PEC ao Congresso para autorizar a redução de impostos estaduais sobre combustíveis e anunciou vetos que somam 2,8 bilhões de reais no Orçamento.

Também contou histórias sobre a sua infância e juventude em Eldorado, como o dia em salvou banhistas que estavam se afogando, e falou de temas completamente aleatórios, como o Linhão de Turucuí, que vai ligar Roraima ao Sistema Nacional de Energia.

Mas nada de se defender da acusação feita pelo velho amigo. Até agora, o único que falou pela família foi Flávio Bolsonaro, que logo após a publicação da reportagem divulgou vídeo e uma fala de Jacaré tentando desmentir o que VEJA publicara – a revista publicou os áudios da conversa com o ex-assessor que comprovam tudo o que ele disse.

O presidente também teve tempo para ir a uma lotérica apostar na Mega-Sena e brincou com o fato de o prêmio estar acumulado em 22 milhões de reais, de ser dia 22 e de 22 ser o número do PL que ele irá usar na sua candidatura à reeleição.