Bolsonaro é rejeitado por 46% do eleitorado e seu governo, por 57%

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem a rejeição de quase a metade do eleitorado, segundo pesquisa Ipec, ex-Ibope, feita entre os dias 12 e 14 de agosto e divulgada nesta segunda-feira, 15.

De acordo com o levantamento, 46% dizem que não votariam no presidente de jeito nenhum contra 33% que afirmam o mesmo em relação ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outro problema para Bolsonaro é que 57% dos entrevistados disseram que desaprovam o seu governo, enquanto 37% dizem que aprovam – 6% dos entrevistados não souberam ou não quiserem responder. A pesquisa foi feita após uma série de boas notícias para o governo, como a redução do preço dos combustíveis, o início do pagamento do Auxílio Brasil majorado (de 600 reais) e expectativas positivas em relação a indicadores como emprego, inflação e PIB.

A pesquisa foi feita por meio de entrevistas presenciais com 2.000 entrevistados de todos os estados e do Distrito Federal entre os dias 14 e 15 de agosto e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o nº BR-03980/2022.

Continua após a publicidade