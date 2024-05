Bolsonaro é levado a SP para tratar erisipela e obstrução intestinal

O ex-presidente Jair Bolsonaro deve chegar a São Paulo na noite desta segunda-feira, 6, para dar continuidade aos tratamentos de saúde aos quais vem sendo submetido.

Segundo o advogado e ex-ministro da Secretaria de Comunicação, Fabio Wajngarten, Bolsonaro dará seguimento ao tratamento de obstrução intestinal e ao quadro infeccioso de erisipela no hospital Vila Nova Star, na zona sul da capital, sob os cuidados do médico Antonio Macedo.

Em vídeo divulgado nas redes sociais no início da tarde, o ex-presidente aparece posando com enfermeiros, funcionários e admiradores no hospital em que estava internado pouco antes de embarcar no voo para São Paulo.

O ex-presidente estava em Manaus desde a última sexta-feira, 3, onde participou de eventos do Partido Liberal (PL) com aliados e com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Na ocasião, ele chegou a pedir um minuto de silêncio para as vítimas das chuvas e enchentes no Rio Grande do Sul. O estado enfrenta o que já é considerada a maior crise climática da região, com dezenas de mortos e desaparecidos e dezenas de milhares de desalojados.

Devido aos sintomas decorrentes da infecção de pele, Bolsonaro foi atendido em um hospital da capital amazonense no sábado, 4, e teve alta no mesmo dia. No domingo, no entanto, ele voltou a ser internado.

Forte desconforto

A equipe de Bolsonaro cogitava uma transferência para um hospital de Brasília, mas decidiu pela ida a São Paulo após o ex-presidente sentir um forte desconforto intestinal nas primeiras horas desta segunda-feira, 6. Desde que sofreu um atentado com faca, na campanha presidencial de 2018, Bolsonaro passa por exames periódicos e já se submeteu a ao menos cinco cirurgias para tratar problemas decorrentes do ataque. A última foi realizada em setembro do ano passado para corrigir uma hérnia de hiato — procedimento na porção superior do estômago para enfrentar um quadro de refluxo.