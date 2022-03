Bolsonaro dobra a aposta no antipetismo ao discursar em reduto do PT

O presidente Jair Bolsonaro (PL) mirou exaustivamente o PT em discurso nesta quarta-feira, 30, durante a inauguração de uma estação de VLT (veículo leve sobre trilhos) em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, governado por Fátima Bezerra (PT), que disputará a reeleição. A postura mostra que o presidente está disposto a apostar de novo no antipetismo, que foi determinante para a sua vitória eleitoral em 2018.

Em um discurso cheio de referências a Deus e contra o comunismo, o presidente usou até o velho discurso contra o isolamento social para a atacar a governadora. “A ação de muitos governadores — e governadora (enfatizou) –que barbarizaram junto à opinião pública, pessoas que obrigaram o povo a ficar em casa sem medir as consequências”, disse. Na sequência, a plateia começou a gritar “mito” e, depois, “fora PT”.

Bolsonaro também mirou no fato de a maior parte dos estados do Nordeste ser governado pela oposição de esquerda. “Parte dessa população, dessa região, é tida como se fosse subordinada a uma ideologia. Isso não é verdade”, disse.

Lembrou depois que foi em seu governo que a transposição das águas do rio São Francisco. “Água para o Nordeste é uma realidade. Há décadas, obras paradas, inconclusas, usadas apenas para atrair simpatias e votos do nordestino. Com os 900 bilhões roubados da Petrobras, daria para fazer no mínimo sessenta transposições do rio São Francisco”, afirmou.’

Depois, ideologizou ainda mais o discurso. “A luta não é da esquerda contra a direita, mas do bem contra o mal. E o bem sempre venceu. E desta vez não será diferente, o bem vencerá”, afirmou. “É uma alegria estar como chefe do Executivo impedindo que alguém vermelho estivesse no meu lugar. Isso não tem preço”, completou.