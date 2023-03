Bolsonaro diz que devolverá 3º kit de joias e indaga se TCU quer algo mais

Um dia depois de o Tribunal de Contas da União (TCU) dar um “ultimato” a Jair Bolsonaro e determinar que ele entregue toda e qualquer joia que recebeu de presente da Arábia Saudita, a defesa do ex-presidente enviou uma resposta em que reclama da burocracia do órgão. No dia 29, o TCU foi claro ao dizer que Bolsonaro corria o risco de ser punido caso mantivesse consigo a posse de novos objetos. O aviso foi dado depois de o jornal O Estado de S. Paulo noticiar a existência de mais um conjunto, desta vez contendo um relógio Rolex e outros itens, avaliado em 500.000 reais.

No dia 30, o advogado Paulo Amador da Cunha Bueno voltou aos autos e se queixou da forma como o assunto estava sendo tratado. “A delonga na entrega efetiva dos bens se deu, a despeito da forma como os veículos de imprensa optaram por noticiar, unicamente em razão da burocracia desta Corte”, disse Bueno. Além disso, o defensor do ex-presidente afirmou que o novo lote não era objeto da ação. “Surgiu a notícia de outros bens que o ex-presidente havia recebido pessoalmente em ocasião de viagem realizada no ano de 2019, bens estes que não eram objeto da presente representação, que vem apurando o status legal a ser atribuído aos presentes recebidos por ocasião de visita da comitiva presidencial à Arábia Saudita em outubro de 2021”.

Diante da queixa, o advogado afirmou que entregará as novas caixas na mesma agência da Caixa Econômica Federal para a qual os outros presentes foram levados, em Brasília. Não sem antes fazer um novo pedido: “Requer-se, por fim, que este E. Tribunal verifique se há mais algum item que entende que deva ser depositado para que se evite confusão, celeuma ou qualquer tipo de dúvida a respeito da idoneidade e real intenção do peticionário em colaborar com o esclarecimento mais célere possível a respeito do status legal dos bens em análise”.

Continua após a publicidade