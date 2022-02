Bolsonaro comprou nova briga com a direita radical em São Paulo

O presidente Jair Bolsonaro, ao que parece, desagradou novamente aos seus apoiadores mais radicais em São Paulo, principal colégio eleitoral do país. Primeiro, foi com a imposição da candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo paulista – sua base mais ideológica acha que ele não é de direita o suficiente e preferia o ex-ministro Abraham Weintraub.

Agora, foi com decisão de apoiar a candidatura do apresentador de TV José Luiz Datena ao Senado. “Eu não ia falar, mas eu já conversei com o Datena. Sei que todo mundo tem crítica ao candidato, mas não tem opção. Você tem que ter um nome que vai chegar”, disse Bolsonaro a apoiadores em frente ao Alvorada nesta quarta-feira, 23.

A militância nas redes sociais, no entanto, não esquece as muitas críticas que Datena fez ao governo nos últimos tempos e também o seu passado de aliado a outros políticos. Entre outras coisas, ele foi chamado de “petista sem carteirinha” (já apoiou Lula e já foi filiado ao PT”), de “novo Kajuru” (em alusão ao senador por Goiás Jorge Kajuru, que se elegeu com o apoio de Bolsonaro e depois virou oposição) e de “amigo do Doria”.

Entre os que foram às redes estão nomes históricos do bolsonarismo em São Paulo — como o próprio Weintraub (e seu irmão Arthur, ex-assessor de Bolsonaro), e o presidente estadual do PTB, Otávio Fakhoury – e ativistas de direita influentes nas redes sociais, como Paula Marisa (343,3 mil seguidores no Twitter) e Luiz Camargo (141,1 mil).

Datena pro Senado? Vcs já viram o quadro q ele tem em casa?

Datena = Kajuru pic.twitter.com/H70QzBoUte — Paula Marisa 2️⃣2️⃣ 🇧🇷 (@profpaulamarisa) February 23, 2022

Datena é o proximo Cajuru! — LUIZ CAMARGO vlog (@LuizCamargoVlog) February 23, 2022